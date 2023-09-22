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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Верес
Оболонь - Верес: обзор матча 22 сентября 2023
Оболонь
22.09.2023, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Верес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Верес
90'
+3
Желтая карточка
М. Шестаков
90'
Замена
️️️️
В. Шарай
Желтая карточка
В. Дубко
86'
Замена
В. Дубко
️️️️
Р. Черненко
84'
79'
Замена
А. Кухарук
️️️️
Н. Гайдучик
79'
Замена
Д. Балан
️️️️
А. Кучеренко
Замена
С. Суханов
️️️️
В. Груша
73'
68'
Желтая карточка
В. Курко
Желтая карточка
Е. Прокопенко
64'
62'
Желтая карточка
М. Марусич
53'
Желтая карточка
В. Гакман
46'
Замена
М. Марусич
️️️️
С. Шарай
Замена
А. Чернов
️️️️
И. Краснопир
46'
26'
Желтая карточка
Е. Шевченко
Желтая карточка
В. Груша
23'
20'
Желтая карточка
А. Кучеренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
4
Тарас Мороз
ЦЗ
24
Егор Прокопенко
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
25
Виталий Груша
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
13
Игорь Мединский
ЦФ
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Верес
3
Семен Вовченко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
71
Василь Гакман
ЦЗ
5
Евгений Шевченко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
23
Александр Кучеренко
ОП
77
Станислав Шарай
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Оболонь
13
Артем Кичак
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
25
Сергей Косовский
ЦП
14
Александр Чернов
ЦП
37
Валерий Дубко
ЦФ
2
Данил Карась
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
39
Денис Балан
ПЗ
88
Андрей Кухарук
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
14
Максим Марусич
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
4-2-4
23
Рыбка
4
Мороз
24
Прокопенко
5
Приймак
33
Нагиев
25
Груша
17
Черненко
9
Тарануха
16
Лукьянчук
13
Мединский
95
Краснопир
4-2-1-1-2
5
Курко
71
Гакман
5
Шевченко
3
Вовченко
29
Кучеров
23
Кучеренко
77
Шарай
77
Шарай
89
Гайдучик
44
25
Груша
55
Суханов
55
Суханов
25
Груша
95
Краснопир
14
Чернов
14
Чернов
95
Краснопир
17
Черненко
37
Дубко
37
Дубко
17
Черненко
23
Кучеренко
39
Балан
39
Балан
23
Кучеренко
89
Гайдучик
88
Кухарук
88
Кухарук
89
Гайдучик
77
Шарай
14
Марусич
14
Марусич
77
Шарай
Сикейра
9
Шестаков
9
Шестаков
Сикейра
Остались в запасе
Оболонь
Верес
13
Артем Кичак
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЦЗ
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
25
Сергей Косовский
ЦП
2
Данил Карась
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЦЗ
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
25
Сергей Косовский
ЦП
2
Данил Карась
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Оболонь - Верес
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
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