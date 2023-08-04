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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Динамо К
Оболонь - Динамо К: обзор матча 04 августа 2023
Оболонь
04.08.2023, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
2 : 4
Завершен
Динамо К
44'
Р. Черненко
50'
Д. Карась
20'
В. Ванат
31'
А. Ярмоленко (П)
45+5'
В. Буяльский
76'
А. Ярмоленко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Динамо К
88'
Желтая карточка
К. Вивчаренко
Замена
А. Осман
️️️️
О. Слободян
85'
Замена
Д. Нагиев
️️️️
И. Мединский
85'
82'
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
В. Дубинчак
82'
Замена
С. Диалло
️️️️
В. Ванат
Желтая карточка
И. Мединский
80'
80'
Желтая карточка
В. Дубинчак
78'
Желтая карточка
В. Шепелев
76'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
А. Ярмоленко
Вторая желтая
В. Груша
73'
Желтая карточка
В. Груша
69'
65'
Замена
В. Бражко
️️️️
С. Сидорчук
65'
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
Замена
И. Краснопир
️️️️
С. Суханов
63'
Замена
В. Груша
️️️️
Р. Тарануха
63'
58'
Желтая карточка
С. Сидорчук
ГОЛ! 2:3!
Д. Карась
50'
46'
Замена
Н. Волошин
️️️️
В. Кабаев
45'
+5
ГОЛ! 1:3!
В. Буяльский
Пас отдал
В. Дубинчак
ГОЛ! 1:2!
Р. Черненко
44'
31'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Т. Мороз
30'
22'
Желтая карточка
В. Кабаев
20'
ГОЛ! 0:1!
В. Ванат
Пас отдал
В. Буяльский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
24
Егор Прокопенко
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
10
Олег Слободян
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
13
Игорь Мединский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Оболонь
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
14
Александр Чернов
ЦП
25
Виталий Груша
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
2
Данил Карась
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
22
Бенито
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
17
Антон Царенко
АП
30
Богдан Леднев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
4-2-3
1
Федоривский
24
Прокопенко
4
Мороз
5
Приймак
55
Суханов
10
Слободян
17
Черненко
13
Мединский
16
Лукьянчук
9
Тарануха
4-3-2-1
1
Бущан
18
Тымчик
34
Сирота
16
Дячук
44
Дубинчак
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
10
Слободян
5
Осман
5
Осман
10
Слободян
13
Мединский
33
Нагиев
33
Нагиев
13
Мединский
9
Тарануха
25
Груша
25
Груша
9
Тарануха
55
Суханов
95
Краснопир
95
Краснопир
55
Суханов
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
8
Сидорчук
6
Бражко
6
Бражко
8
Сидорчук
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
19
Ванат
14
Диалло
14
Диалло
19
Ванат
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
Остались в запасе
Оболонь
Динамо К
13
Артем Кичак
ВР
14
Александр Чернов
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
2
Данил Карась
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
35
Руслан Нещерет
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
17
Антон Царенко
АП
30
Богдан Леднев
АП
22
Бенито
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
14
Александр Чернов
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
2
Данил Карась
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
17
Антон Царенко
АП
30
Богдан Леднев
АП
22
Бенито
ЛВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Оболонь - Динамо К
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
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18.10.2026
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