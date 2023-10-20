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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Заря
Оболонь - Заря: обзор матча 20 октября 2023
Оболонь
20.10.2023, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
2 : 4
Завершен
Заря
20'
С. Суханов
28'
С. Суханов (П)
5'
Э. Герреро
38'
Э. Герреро
74'
А. Батагов
88'
Д. Антюх (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Заря
90'
Замена
И. Снурницын
️️️️
Джордан
88'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Д. Антюх
Замена
О. Слободян
️️️️
С. Косовский
80'
Замена
В. Груша
️️️️
Р. Тарануха
80'
77'
Желтая карточка
Джордан
77'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
П. Мичин
74'
ГОЛ! 2:3!
А. Батагов
71'
Желтая карточка
А. Батагов
Замена
Р. Черненко
️️️️
В. Дубко
64'
Замена
И. Краснопир
️️️️
С. Суханов
57'
56'
Замена
Д. Нагнойный
️️️️
К. Азиангбе
Желтая карточка
В. Дубко
41'
38'
ГОЛ! 2:2!
Э. Герреро
Пас отдал
Р. Вантух
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Суханов
28'
Желтая карточка
Е. Прокопенко
25'
24'
Желтая карточка
К. Азиангбе
ГОЛ! 1:1!
С. Суханов
Пас отдал
С. Косовский
20'
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Герреро
Пас отдал
П. Мичин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
25
Сергей Косовский
ЦП
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
2
Данил Карась
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
8
Коджо Азиангбе
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Оболонь
13
Артем Кичак
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
34
Артем Вовкун
ЦЗ
5
Александр Осман
ЦЗ
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
25
Виталий Груша
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
14
Александр Чернов
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
15
Викентий Волошин
АП
24
Иван Головкин
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
3-2-1-4
23
Рыбка
24
Прокопенко
5
Приймак
4
Мороз
55
Суханов
33
Нагиев
25
Косовский
16
Лукьянчук
9
Тарануха
37
Дубко
2
Карась
1-1-4-1-3
12
Турбаевский
17
Вантух
44
Батагов
8
Яцык
8
Азиангбе
94
Данченко
39
Герреро
9
Антюх
55
Джордан
22
Мичин
11
Горбач
9
Тарануха
25
Груша
25
Груша
9
Тарануха
37
Дубко
17
Черненко
17
Черненко
37
Дубко
25
Косовский
10
Слободян
10
Слободян
25
Косовский
55
Суханов
95
Краснопир
95
Краснопир
55
Суханов
55
Джордан
75
Снурницын
75
Снурницын
55
Джордан
22
Мичин
15
Мишнев
15
Мишнев
22
Мичин
8
Азиангбе
21
Нагнойный
21
Нагнойный
8
Азиангбе
Остались в запасе
Оболонь
Заря
34
Артем Вовкун
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЦЗ
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
14
Александр Чернов
ЦП
Главный тренер
Валерий Иващенко
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
15
Викентий Волошин
АП
24
Иван Головкин
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Остались в запасе
34
Артем Вовкун
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЦЗ
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
14
Александр Чернов
ЦП
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
15
Викентий Волошин
АП
24
Иван Головкин
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Ненад Лалатович
Статистика матча Оболонь - Заря
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
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