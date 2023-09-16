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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Оболонь
Шахтер - Оболонь: обзор матча 16 сентября 2023
Шахтер
16.09.2023, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Оболонь
77'
Е. Назарина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Оболонь
90'
+4
Желтая карточка
А. Рыбка
90'
+4
Желтая карточка
В. Приймак
89'
Замена
Д. Нагиев
️️️️
И. Мединский
85'
Замена
А. Осман
️️️️
С. Косовский
ГОЛ! 1:0!
Е. Назарина
77'
Замена
Эгиналдо
️️️️
Д. Крыськив
74'
72'
Замена
Д. Карась
️️️️
Р. Черненко
Желтая карточка
С. Лемкин
68'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Т. Степаненко
68'
Желтая карточка
Т. Степаненко
63'
Замена
К. Келси
️️️️
Д. Сикан
58'
46'
Замена
В. Груша
️️️️
С. Суханов
46'
Замена
И. Краснопир
️️️️
Р. Тарануха
33'
Вторая желтая
А. Вовкун
32'
Желтая карточка
Р. Тарануха
25'
Желтая карточка
А. Вовкун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
7
Алексей Кащук
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
34
Артем Вовкун
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
24
Егор Прокопенко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
25
Сергей Косовский
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
37
Валерий Дубко
ЦФ
13
Игорь Мединский
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
21
Денил Кастильо
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
11
Невертон
ЦФ
Оболонь
13
Артем Кичак
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
14
Александр Чернов
ЦП
25
Виталий Груша
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
2
Данил Карась
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
11
Maksym Yermolenko
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Рудько
16
Азарови
23
Лемкин
44
Ракицкий
22
Конопля
27
Степаненко
8
Крыськив
21
Зубков
10
Судаков
7
Кащук
14
Сикан
4-2-4
23
Рыбка
55
Суханов
5
Приймак
24
Прокопенко
34
Вовкун
25
Косовский
17
Черненко
16
Лукьянчук
9
Тарануха
13
Мединский
37
Дубко
27
Степаненко
29
Назарина
29
Назарина
27
Степаненко
8
Крыськив
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
8
Крыськив
14
Сикан
19
Келси
19
Келси
14
Сикан
25
Косовский
5
Осман
5
Осман
25
Косовский
13
Мединский
33
Нагиев
33
Нагиев
13
Мединский
55
Суханов
25
Груша
25
Груша
55
Суханов
17
Черненко
2
Карась
2
Карась
17
Черненко
9
Тарануха
95
Краснопир
95
Краснопир
9
Тарануха
Остались в запасе
Шахтер
Оболонь
48
Денис Твардовский
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
11
Невертон
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
13
Артем Кичак
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
14
Александр Чернов
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
29
D. Fateev
ЦФ
11
Maksym Yermolenko
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
11
Невертон
ЦФ
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
14
Александр Чернов
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
29
D. Fateev
ЦФ
11
Maksym Yermolenko
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Шахтер - Оболонь
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
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