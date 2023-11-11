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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Ворскла
Оболонь - Ворскла: обзор матча 11 ноября 2023
Оболонь
11.11.2023, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Ворскла
67'
Р. Степанюк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Ворскла
90'
+4
Желтая карточка
А. Челядин
Замена
Д. Нагиев
️️️️
D. Fateev
88'
Замена
Р. Черненко
️️️️
П. Лукьянчук
88'
Замена
В. Груша
️️️️
И. Краснопир
79'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Степанюк
Замена
Р. Тарануха
️️️️
С. Суханов
67'
Желтая карточка
D. Fateev
60'
Желтая карточка
Т. Мороз
60'
55'
Желтая карточка
Е. Павлюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
13
Артем Кичак
ВР
4
Тарас Мороз
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
5
Александр Осман
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
10
Олег Слободян
ЦП
29
D. Fateev
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
2
Данил Карась
ЦФ
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
34
Артем Вовкун
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Сергей Косовский
ЦП
14
Александр Чернов
ЦП
25
Виталий Груша
ЦП
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
74
Tiago Santana
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
4-1-5
13
Кичак
4
Мороз
5
Приймак
5
Осман
55
Суханов
10
Слободян
95
Краснопир
16
Лукьянчук
2
Карась
37
Дубко
29
3-4-1-2
77
Исенко
95
Родригес
25
18
Павлюк
2
Крупский
38
Челядин
7
Степанюк
9
Корниенко
44
Пердута
30
Нестеренко
14
Кане
29
33
Нагиев
33
Нагиев
29
16
Лукьянчук
17
Черненко
17
Черненко
16
Лукьянчук
95
Краснопир
25
Груша
25
Груша
95
Краснопир
55
Суханов
9
Тарануха
9
Тарануха
55
Суханов
Остались в запасе
Оболонь
Ворскла
34
Артем Вовкун
ЦЗ
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
25
Сергей Косовский
ЦП
14
Александр Чернов
ЦП
Главный тренер
Валерий Иващенко
23
Александр Домолега
ВР
74
Tiago Santana
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
34
Артем Вовкун
ЦЗ
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
25
Сергей Косовский
ЦП
14
Александр Чернов
ЦП
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
74
Tiago Santana
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Оболонь - Ворскла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Kristina Kozorog, Ukraine
Стадион:
Оболонь
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