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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Оболонь
Рух - Оболонь: обзор матча 06 ноября 2023
Рух
06.11.2023, понедельник, 20:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Оболонь
3'
И. Квасница
83'
Я. Карабин
37'
С. Суханов
49'
И. Краснопир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Оболонь
90'
+5
Желтая карточка
А. Вовкун
87'
Желтая карточка
Е. Прокопенко
84'
Замена
D. Fateev
️️️️
Р. Черненко
ГОЛ! 2:2!
Я. Карабин
Пас отдал
И. Квасница
83'
78'
Замена
А. Вовкун
️️️️
С. Суханов
Желтая карточка
И. Квасница
70'
Замена
A. Plumain
️️️️
Э. Фернандо
63'
Желтая карточка
В. Роман
61'
60'
Замена
В. Груша
️️️️
О. Слободян
Желтая карточка
Э. Фернандо
53'
Замена
Таллес
️️️️
В. Рунич
51'
49'
ГОЛ! 1:2!
И. Краснопир
Пас отдал
В. Дубко
37'
ГОЛ! 1:1!
С. Суханов
Пас отдал
О. Слободян
Желтая карточка
Б. Слюбик
32'
ГОЛ! 1:0!
И. Квасница
Пас отдал
В. Роман
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
11
Илья Квасница
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Оболонь
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЦЗ
24
Егор Прокопенко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
ЦП
25
Сергей Косовский
ЦП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
2
Данил Карась
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
30
Таллес
АП
10
Остап Притула
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
34
Артем Вовкун
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
25
Виталий Груша
ЦП
14
Александр Чернов
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
29
D. Fateev
ЦФ
3-3-1-1-2
92
Слюбик
29
Дидык
93
Роман
5
Сыч
35
Фернандо
20
Сапуга
19
Пастух
11
Рунич
99
11
Квасница
3-3-4
13
Кичак
55
Суханов
24
Прокопенко
5
Осман
17
Черненко
10
Слободян
25
Косовский
37
Дубко
2
Карась
16
Лукьянчук
95
Краснопир
11
Рунич
30
Таллес
30
Таллес
11
Рунич
35
Фернандо
38
38
35
Фернандо
55
Суханов
34
Вовкун
34
Вовкун
55
Суханов
10
Слободян
25
Груша
25
Груша
10
Слободян
17
Черненко
29
29
17
Черненко
Остались в запасе
Рух
Оболонь
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Остап Притула
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
14
Александр Чернов
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Остап Притула
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
14
Александр Чернов
ЦП
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Рух - Оболонь
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Дмитро Кубряк
(Одесса)
Стадион:
Скиф
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