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Леонид Решетников
Статистика
Леонид Решетников - статистика
Завершил карьеру
30 мая 1986 (40)
#23 | Полузащитник
179 см | 76 кг
Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
20
5
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 24 тур
Cибирь
2 : 1
26.11.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 0
19.11.2016
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
3 : 2
13.11.2016
Нефтехимик
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
05.11.2016
Нефтехимик
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
0 : 1
22.10.2016
Тюмень
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тосно
4 : 2
15.10.2016
Нефтехимик
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нефтехимик
1 : 2
08.10.2016
Шинник
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нефтехимик
2 : 2
26.09.2016
Сокол
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
1 : 0
17.09.2016
Нефтехимик
1' - 90'
53'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 2
10.09.2016
Факел
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 4
28.08.2016
Кубань (ЛФЛ)
46' - 90'
64'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
3 : 0
21.08.2016
Нефтехимик
13' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нефтехимик
1 : 0
17.08.2016
Мордовия
50' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Зенит-2
2 : 2
13.08.2016
Нефтехимик
66' - 90'
79'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
0 : 1
06.08.2016
Cибирь
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Балтика
0 : 0
31.07.2016
Нефтехимик
55' - 90'
51'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
27.07.2016
Химки
63' - 90'
75'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Динамо
3 : 1
23.07.2016
Нефтехимик
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
16.07.2016
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
0 : 1
11.07.2016
Нефтехимик
69' - 90'
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