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Азамат Томаев
Статистика
Азамат Томаев - статистика
Завершил карьеру
21 марта 1991 (35), Владикавказ
#91 | Вратарь
180 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алания
9
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 24 тур
Алания
2 : 3
21.11.2021
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Кубань
5 : 5
17.11.2021
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1 : 2
13.11.2021
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Алания
5 : 1
06.11.2021
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
2 : 1
31.10.2021
Краснодар-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
2 : 3
17.10.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
2 : 1
13.10.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Алания
1 : 0
09.10.2021
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Томь
1 : 3
03.10.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Алания
1 : 0
29.09.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Алания
5 : 0
19.09.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
1 : 1
15.09.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Алания
3 : 1
11.09.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
05.09.2021
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Алания
4 : 0
29.08.2021
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Велес
2 : 2
21.08.2021
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Спартак-2
3 : 2
15.08.2021
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Алания
3 : 2
08.08.2021
Кубань
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Краснодар-2
1 : 3
17.07.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
КАМАЗ
1 : 1
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Алания
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