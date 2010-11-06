Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никола Никезич - статистика

Завершил карьеру
13 июня 1981 (45), Подгорица
#17 | Нападающий
189 см | 84 кг
Черногория
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кубань (ЛФЛ)
30
4
3
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Волгарь
2 : 1
06.11.2010
Кубань (ЛФЛ)
68' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Ротор
0 : 3
03.11.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 46'
28'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
27.10.2010
Мордовия
74' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Краснодар
0 : 1
14.10.2010
Кубань (ЛФЛ)
85' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
06.10.2010
Шинник
1' - 71'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
03.10.2010
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Сочи
0 : 0
22.09.2010
Кубань (ЛФЛ)
90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
14.09.2010
Урал
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Волга
0 : 0
31.08.2010
Кубань (ЛФЛ)
88' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
21.08.2010
Химки
90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
13.08.2010
СКА-Хабаровск
90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
10.08.2010
Луч
1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Салют
1 : 2
02.08.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 87'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Авангард
1 : 2
30.07.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 67'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Кубань (ЛФЛ)
6 : 1
09.07.2010
Волгарь
1' - 90'
72, 73'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
06.07.2010
Ротор
1' - 75'
43, 62'
5'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Мордовия
3 : 0
26.06.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
12.06.2010
Краснодар
88' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Шинник
0 : 1
04.06.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 87'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Динамо Бр
0 : 2
01.06.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 86'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
24.05.2010
Балтика
1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
21.05.2010
Сочи
1' - 83'
15'
10'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Урал
0 : 0
13.05.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 64'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Иртыш
2 : 3
10.05.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 65'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
02.05.2010
КАМАЗ
41' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
29.04.2010
Волга
1' - 87'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Химки
0 : 1
21.04.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 88'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Луч
0 : 1
13.04.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
57'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
10.04.2010
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
17'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
31.03.2010
Салют
62' - 90'
Главные новости
Игрок «Спартака» пропустит месяц из-за травмы
17:14
1
Мостовой назвал клоуном и чертом тренера из РПЛ
16:59
3
Ротенберг ждет, что Галактионов заплатит «Локо» 60 миллионов рублей
16:42
5
«Локомотиву» предложили двух российских тренеров вместо Галактионова
16:06
4
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
7
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
1
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
9
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+