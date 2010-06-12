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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
Кубань (ЛФЛ) - Краснодар: обзор матча 12 июня 2010
Кубань (ЛФЛ)
12.06.2010, суббота, 20:00
Россия. Первый дивизион, 15 тур
3 : 0
Завершен
Краснодар
15'
В. Кулик
80'
Г. Букур
84'
Г. Букур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
Замена
Н. Никезич
️️️️
А. Сквернюк
ГОЛ! 3:0!
Г. Букур
Пас отдал
Н. Жиляев
Замена
И. Пикущак
️️️️
А. Яркин
ГОЛ! 2:0!
Г. Букур
Пас отдал
А. Лунин
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
А. Фатуллаев
Замена
Р. Сурнев
️️️️
М. Деменко
Замена
М. Багаев
️️️️
Н. Марков
Замена
И. Ахметзянов
️️️️
В. Кулик
Замена
Н. Жиляев
️️️️
Р. Калимуллин
Желтая карточка
М. Комков
ГОЛ! 1:0!
В. Кулик
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
27
Олег Малюков
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
81
Антон Лунин
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
18
Алексей Архипов
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-1-4-1
98
Будаков
15
Жавнерчик
85
Григорьев
5
Армаш
8
Бугаев
8
Тлисов
11
Букур
55
Кулик
23
Сквернюк
77
Афанасьев
15
Калимуллин
4-2-3-1
31
Пчелинцев
13
Марков
55
Тараканов
24
Мирошниченко
15
Калешин
11
Пазин
15
Фатуллаев
10
Комков
25
Деменко
90
Михеев
22
Яркин
23
Сквернюк
17
Никезич
17
Никезич
23
Сквернюк
15
Калимуллин
9
Жиляев
9
Жиляев
15
Калимуллин
55
Кулик
77
Ахметзянов
77
Ахметзянов
55
Кулик
13
Марков
71
Багаев
71
Багаев
13
Марков
25
Деменко
2
Сурнев
2
Сурнев
25
Деменко
15
Фатуллаев
13
Дорожкин
13
Дорожкин
15
Фатуллаев
22
Яркин
10
Пикущак
10
Пикущак
22
Яркин
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
81
Антон Лунин
ЦП
27
Олег Малюков
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
18
Алексей Архипов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
81
Антон Лунин
ЦП
27
Олег Малюков
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
Остались в запасе
18
Алексей Архипов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Кубань
Новости команд
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