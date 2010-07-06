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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Ротор
Кубань (ЛФЛ) - Ротор: обзор матча 06 июля 2010
Кубань (ЛФЛ)
06.07.2010, вторник, 20:00
Россия. Первый дивизион, 19 тур
3 : 0
Завершен
Ротор
5'
Г. Букур
43'
Н. Никезич
62'
Н. Никезич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Ротор
Желтая карточка
Д. Гузь
Замена
А. Гайдуков
️️️️
А. Савин
Замена
М. Афанасьев
️️️️
Н. Жиляев
Желтая карточка
И. Ахметзянов
Замена
В. Смирнов
️️️️
К. Кочубей
Замена
М. Нэ
️️️️
Н. Никезич
Замена
Р. Тузовский
️️️️
В. Борисов
ГОЛ! 3:0!
Н. Никезич
Пас отдал
А. Тлисов
Замена
С. Шудров
️️️️
О. Алейник
ГОЛ! 2:0!
Н. Никезич
Пас отдал
Г. Букур
Желтая карточка
Д. Горбушин
Замена
А. Григорьев
️️️️
Р. Бугаев
ГОЛ! 1:0!
Г. Букур
Пас отдал
Н. Никезич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
7
Виктор Борисов
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
18
Антон Киселев
ВР
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
16
Марко Нэ
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
24
Роман Тузовский
ЦП
3
Александр Гайдуков
ЦП
18
Сергей Шудров
ЦП
23
Владимир Смирнов
ЦП
11
Яков Эрлих
ЦФ
4-1-3-2
98
Будаков
15
Жавнерчик
5
Головатенко
5
Армаш
8
Бугаев
8
Тлисов
11
Букур
9
Горбушин
9
Жиляев
15
Калимуллин
17
Никезич
4-2-1-3
1
Чичкин
15
Житников
2
Ионов
55
Гузь
14
Епифанов
8
Кочубей
34
Алейник
22
Шестаков
9
Маркосов
18
Савин
7
Борисов
8
Бугаев
85
Григорьев
85
Григорьев
8
Бугаев
17
Никезич
16
Нэ
16
Нэ
17
Никезич
9
Жиляев
77
Афанасьев
77
Афанасьев
9
Жиляев
7
Борисов
24
Тузовский
24
Тузовский
7
Борисов
18
Савин
3
Гайдуков
3
Гайдуков
18
Савин
34
Алейник
18
Шудров
18
Шудров
34
Алейник
8
Кочубей
23
Смирнов
23
Смирнов
8
Кочубей
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Ротор
1
Станислав Намашко
ВР
18
Антон Киселев
ВР
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
11
Яков Эрлих
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
1
Станислав Намашко
ВР
18
Антон Киселев
ВР
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
Остались в запасе
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
11
Яков Эрлих
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Ротор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
Кубань
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