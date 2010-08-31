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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Кубань (ЛФЛ)
Волга - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 31 августа 2010
Волга
31.08.2010, вторник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 27 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Кубань (ЛФЛ)
+1
Замена
Р. Бугаев
️️️️
Р. Калимуллин
Замена
Н. Никезич
️️️️
С. Давыдов
Замена
С. Яшин
️️️️
С. Турсунов
Замена
А. Рогочий
️️️️
М. Нэ
Желтая карточка
А. Будаков
Замена
А. Хазов
️️️️
О. Кожанов
Замена
Г. Букур
️️️️
Н. Жиляев
Замена
О. Кожанов
️️️️
М. Семакин
Желтая карточка
С. Рашевский
Желтая карточка
А. Григорьев
Желтая карточка
И. Армаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
11
Виталий Волков
АП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
16
Марко Нэ
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
10
Петар Елич
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
70
Алексей Чуев
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
4-3-2-1
1
Коченков
3
Гетигежев
20
Саджая
25
Буйволов
6
Полянин
14
Семакин
9
Шуленин
58
Рашевский
17
Турсунов
11
Волков
20
Марцваладзе
3-3-2-2
98
Будаков
5
Головатенко
5
Армаш
85
Григорьев
34
Козлов
8
Тлисов
15
Жавнерчик
16
Нэ
9
Жиляев
15
Калимуллин
10
Давыдов
17
Турсунов
18
Яшин
18
Яшин
17
Турсунов
14
Семакин
20
Кожанов
20
Кожанов
14
Семакин
Кожанов
16
Хазов
16
Хазов
Кожанов
10
Давыдов
17
Никезич
17
Никезич
10
Давыдов
15
Калимуллин
8
Бугаев
8
Бугаев
15
Калимуллин
16
Нэ
14
Рогочий
14
Рогочий
16
Нэ
9
Жиляев
11
Букур
11
Букур
9
Жиляев
Остались в запасе
Волга
Кубань (ЛФЛ)
11
Сергей Виноградов
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
10
Петар Елич
ЦФ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
70
Алексей Чуев
ВР
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Остались в запасе
11
Сергей Виноградов
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
10
Петар Елич
ЦФ
Остались в запасе
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
70
Алексей Чуев
ВР
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Статистика матча Волга - Кубань (ЛФЛ)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Локомотив
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Волга
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