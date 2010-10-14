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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
Краснодар - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 14 октября 2010
Краснодар
14.10.2010, четверг, 19:00
Россия. Первый дивизион, 35 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
45'
В. Игнатьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
Замена
А. Киселев
️️️️
В. Игнатьев
Замена
Н. Никезич
️️️️
С. Давыдов
Замена
В. Татарчук
️️️️
В. Лешонок
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Сквернюк
Замена
А. Яркин
️️️️
И. Пикущак
Желтая карточка
А. Пазин
Замена
С. Гогниев
️️️️
Н. Марков
ГОЛ! 0:1!
В. Игнатьев
Желтая карточка
А. Мартынович
15'
Желтая карточка
Р. Бугаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
28
Иван Новович
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
50
Владимир Татарчук
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
18
Антон Киселев
ВР
1
Станислав Намашко
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
3-3-3-1
62
Ботвиньев
71
Багаев
14
Мартынович
39
Цуканов
15
Калешин
11
Пазин
13
Марков
9
Лешонок
90
Михеев
25
Шипицин
10
Пикущак
3-3-2-1
98
Будаков
85
Григорьев
5
Армаш
14
Рогочий
20
Игнатьев
8
Тлисов
15
Жавнерчик
9
Горбушин
23
Сквернюк
10
Давыдов
10
Пикущак
22
Яркин
22
Яркин
10
Пикущак
9
Лешонок
50
Татарчук
50
Татарчук
9
Лешонок
13
Марков
2
Гогниев
2
Гогниев
13
Марков
10
Давыдов
17
Никезич
17
Никезич
10
Давыдов
20
Игнатьев
18
Киселев
18
Киселев
20
Игнатьев
23
Сквернюк
11
Букур
11
Букур
23
Сквернюк
Остались в запасе
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
28
Иван Новович
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Азим Фатуллаев
ОП
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Станислав Намашко
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
16
Марко Нэ
ЦП
Остались в запасе
28
Иван Новович
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Азим Фатуллаев
ОП
27
Александр Олейник
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Намашко
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
16
Марко Нэ
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Краснодар - Кубань (ЛФЛ)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Краснодар
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