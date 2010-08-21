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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Химки
Кубань (ЛФЛ) - Химки: обзор матча 21 августа 2010
Кубань (ЛФЛ)
21.08.2010, суббота, 20:30
Россия. Первый дивизион, 25 тур
1 : 0
Завершен
Химки
28'
С. Давыдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Химки
+2
Замена
Е. Гапон
️️️️
С. Терехов
Замена
Н. Никезич
️️️️
Г. Букур
Замена
А. Сквернюк
️️️️
С. Давыдов
Замена
А. Киселев
️️️️
Н. Жиляев
Замена
Т. Ракуяма
️️️️
А. Нежелев
Желтая карточка
М. Нэ
Замена
Л. Королев
️️️️
Д. Клопков
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Ибрагимов
Замена
М. Нэ
️️️️
В. Кулик
Желтая карточка
Н. Чичерин
ГОЛ! 1:0!
С. Давыдов
Пас отдал
Г. Букур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Химки
21
Роман Березовский
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Андрей Тихонов
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
18
Антон Киселев
ВР
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
16
Марко Нэ
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Лев Королев
ЦП
88
Такаши Ракуяма
ЦП
3-3-3-1
98
Будаков
5
Головатенко
5
Армаш
85
Григорьев
15
Жавнерчик
8
Тлисов
34
Козлов
11
Букур
55
Кулик
9
Жиляев
10
Давыдов
3-2-3-1
21
Березовский
7
Нежелев
80
Климов
31
Ибрагимов
4
Чичерин
32
Терехов
4
Юсупов
44
Клопков
90
Тихонов
30
Дудченко
11
Букур
17
Никезич
17
Никезич
11
Букур
9
Жиляев
18
Киселев
18
Киселев
9
Жиляев
55
Кулик
16
Нэ
16
Нэ
55
Кулик
10
Давыдов
23
Сквернюк
23
Сквернюк
10
Давыдов
44
Клопков
8
Королев
8
Королев
44
Клопков
7
Нежелев
88
Ракуяма
88
Ракуяма
7
Нежелев
32
Терехов
33
Гапон
33
Гапон
32
Терехов
31
Ибрагимов
29
Игнатович
29
Игнатович
31
Ибрагимов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Химки
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
Остались в запасе
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
Остались в запасе
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Химки
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Кубань
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