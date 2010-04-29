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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Волга
Кубань (ЛФЛ) - Волга: обзор матча 29 апреля 2010
Кубань (ЛФЛ)
29.04.2010, четверг, 19:00
Россия. Первый дивизион, 7 тур
1 : 0
Завершен
Волга
14'
М. Жавнерчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Волга
Замена
А. Киселев
️️️️
М. Жавнерчик
+3
Желтая карточка
А. Будаков
+1
Замена
В. Янчук
️️️️
Н. Никезич
Замена
О. Кожанов
️️️️
Э. Саджая
Замена
А. Лунин
️️️️
Н. Жиляев
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
О. Марцваладзе
Желтая карточка
О. Малюков
Замена
Д. Горбушин
️️️️
А. Сквернюк
Замена
С. Турсунов
️️️️
С. Пилипчук
Замена
С. Виноградов
️️️️
С. Рашевский
Желтая карточка
С. Яшин
ГОЛ! 1:0!
М. Жавнерчик
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
27
Олег Малюков
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
Волга
1
Антон Коченков
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
22
Михаил Мысин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
18
Антон Киселев
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
81
Антон Лунин
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
3-3-3-1
98
Будаков
27
Малюков
5
Армаш
85
Григорьев
15
Жавнерчик
8
Тлисов
5
Головатенко
9
Жиляев
23
Сквернюк
55
Кулик
17
Никезич
4-5-1
1
Коченков
20
Саджая
25
Буйволов
2
Засеев
2
Ндри
22
Мысин
14
Семакин
58
Рашевский
18
Яшин
5
Пилипчук
20
Марцваладзе
23
Сквернюк
9
Горбушин
9
Горбушин
23
Сквернюк
9
Жиляев
81
Лунин
81
Лунин
9
Жиляев
17
Никезич
99
Янчук
99
Янчук
17
Никезич
15
Жавнерчик
18
Киселев
18
Киселев
15
Жавнерчик
20
Марцваладзе
22
Кузнецов
22
Кузнецов
20
Марцваладзе
58
Рашевский
11
Виноградов
11
Виноградов
58
Рашевский
5
Пилипчук
17
Турсунов
17
Турсунов
5
Пилипчук
20
Саджая
20
Кожанов
20
Кожанов
20
Саджая
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Волга
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
Остались в запасе
23
Алексей Катульский
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Волга
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Стадион:
Кубань
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Кубань (ЛФЛ)
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