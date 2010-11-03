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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Кубань (ЛФЛ)
Ротор - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 03 ноября 2010
Ротор
03.11.2010, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 39 тур
0 : 3
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
18'
Р. Калимуллин (П)
62'
С. Давыдов
87'
Г. Букур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 0:3!
Г. Букур
Замена
А. Лунин
️️️️
В. Игнатьев
Замена
С. Рябоконь
️️️️
Н. Олеников
Замена
В. Смирнов
️️️️
А. Житников
Замена
М. Нэ
️️️️
Д. Горбушин
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
Р. Калимуллин
Замена
С. Михайлов
️️️️
М. Рамазанов
ГОЛ! 0:2!
С. Давыдов
Замена
С. Давыдов
️️️️
Н. Никезич
Желтая карточка
Д. Гузь
Желтая карточка
Н. Никезич
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Калимуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
2
Мурад Рамазанов
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
33
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
18
Сергей Шудров
ЦП
23
Владимир Смирнов
ЦП
19
Сергей Михайлов
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
81
Антон Лунин
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Чичкин
32
Трифонов
55
Гузь
23
Могилевский
3
Олеников
15
Житников
2
Рамазанов
22
Мысин
22
Шестаков
33
Каньенда
3-3-2-2
1
Намашко
34
Козлов
85
Григорьев
14
Рогочий
20
Игнатьев
8
Тлисов
8
Бугаев
9
Горбушин
11
Букур
15
Калимуллин
17
Никезич
3
Олеников
3
Рябоконь
3
Рябоконь
3
Олеников
15
Житников
23
Смирнов
23
Смирнов
15
Житников
2
Рамазанов
19
Михайлов
19
Михайлов
2
Рамазанов
20
Игнатьев
81
Лунин
81
Лунин
20
Игнатьев
15
Калимуллин
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
15
Калимуллин
9
Горбушин
16
Нэ
16
Нэ
9
Горбушин
17
Никезич
10
Давыдов
10
Давыдов
17
Никезич
Остались в запасе
Ротор
Кубань (ЛФЛ)
18
Сергей Шудров
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
98
Александр Будаков
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Остались в запасе
18
Сергей Шудров
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Главный тренер
Виталий Шевченко
Статистика матча Ротор - Кубань (ЛФЛ)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Олимпия
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