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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Урал
Кубань (ЛФЛ) - Урал: обзор матча 14 сентября 2010
Кубань (ЛФЛ)
14.09.2010, вторник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 30 тур
3 : 0
Завершен
Урал
48'
М. Нэ
51'
С. Давыдов
90'
С. Давыдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Урал
Желтая карточка
А. Козлов
ГОЛ! 3:0!
С. Давыдов
Пас отдал
В. Игнатьев
Замена
В. Игнатьев
️️️️
М. Нэ
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Фидлер
Замена
А. Киселев
️️️️
М. Жавнерчик
Замена
Д. Зубко
️️️️
А. Малоян
Замена
И. Темников
️️️️
И. Горбатенко
Замена
А. Герк
️️️️
Г. Асеведо
ГОЛ! 2:0!
С. Давыдов
Пас отдал
А. Григорьев
ГОЛ! 1:0!
М. Нэ
Замена
А. Рогочий
️️️️
И. Армаш
Замена
А. Сквернюк
️️️️
Р. Калимуллин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
16
Марко Нэ
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Кубань (ЛФЛ)
18
Антон Киселев
ВР
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
Урал
16
Григорий Любимов
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
66
Андрей Вавилченков
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
74
Денис Зубко
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-3-2-2
98
Будаков
5
Головатенко
5
Армаш
85
Григорьев
15
Жавнерчик
8
Тлисов
34
Козлов
9
Жиляев
16
Нэ
15
Калимуллин
10
Давыдов
4-1-2-1-2
1
Помазан
4
Дранников
4
Степанец
17
Мамаев
34
Кацалапов
10
Фидлер
27
Шатов
30
Асеведо
23
Горбатенко
0
Малоян
81
Сикимич
15
Жавнерчик
18
Киселев
18
Киселев
15
Жавнерчик
5
Армаш
14
Рогочий
14
Рогочий
5
Армаш
16
Нэ
20
Игнатьев
20
Игнатьев
16
Нэ
15
Калимуллин
23
Сквернюк
23
Сквернюк
15
Калимуллин
0
Малоян
74
Зубко
74
Зубко
0
Малоян
23
Горбатенко
11
Темников
11
Темников
23
Горбатенко
30
Асеведо
8
Герк
8
Герк
30
Асеведо
10
Фидлер
10
Лунгу
10
Лунгу
10
Фидлер
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Урал
17
Никола Никезич
ЦФ
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
16
Григорий Любимов
ВР
66
Андрей Вавилченков
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
17
Никола Никезич
ЦФ
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
Остались в запасе
16
Григорий Любимов
ВР
66
Андрей Вавилченков
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Кубань
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