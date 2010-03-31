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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Салют
Кубань (ЛФЛ) - Салют: обзор матча 31 марта 2010
Кубань (ЛФЛ)
31.03.2010, среда, 19:00
Россия. Первый дивизион, 2 тур
0 : 0
Завершен
Салют
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Салют
Желтая карточка
В. Лешонок
Замена
Н. Замалиев
️️️️
Е. Шипицин
Замена
В. Янчук
️️️️
Н. Жиляев
Замена
А. Горин
️️️️
В. Старков
Замена
Ю. Роденков
️️️️
В. Булыга
Желтая карточка
А. Беленов
Желтая карточка
А. Тлисов
Замена
Н. Никезич
️️️️
Р. Калимуллин
Желтая карточка
М. Шевченко
Желтая карточка
Й. Танасиевич
Желтая карточка
М. Ромащенко
Замена
А. Тлисов
️️️️
Д. Горбушин
Замена
А. Сквернюк
️️️️
А. Лунин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
9
Николай Жиляев
ЛП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
81
Антон Лунин
ЦП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Салют
31
Александр Беленов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
8
Артур Тлисов
ОП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
99
Вадим Янчук
ЦФ
Салют
1
Евгений Шамрин
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
32
Владимир Левшин
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
3-2-4-1
98
Будаков
5
Армаш
28
Байрыев
85
Григорьев
5
Головатенко
15
Жавнерчик
9
Жиляев
9
Горбушин
81
Лунин
11
Букур
15
Калимуллин
3-5-2
31
Беленов
66
Танасиевич
20
Дедура
17
Старков
10
Булыга
5
Кушов
22
Ромащенко
21
Коробкин
9
Лешонок
7
Шевченко
25
Шипицин
15
Калимуллин
17
Никезич
17
Никезич
15
Калимуллин
9
Жиляев
99
Янчук
99
Янчук
9
Жиляев
9
Горбушин
8
Тлисов
8
Тлисов
9
Горбушин
81
Лунин
23
Сквернюк
23
Сквернюк
81
Лунин
25
Шипицин
13
Замалиев
13
Замалиев
25
Шипицин
17
Старков
41
Горин
41
Горин
17
Старков
10
Булыга
93
Роденков
93
Роденков
10
Булыга
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Салют
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
32
Владимир Левшин
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Шамрин
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
32
Владимир Левшин
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Салют
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Стадион:
Кубань
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