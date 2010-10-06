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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Шинник
Кубань (ЛФЛ) - Шинник: обзор матча 06 октября 2010
Кубань (ЛФЛ)
06.10.2010, среда, 18:30
Россия. Первый дивизион, 34 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
79'
С. Давыдов (П)
19'
М. Вьештица (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Шинник
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Катульский
Замена
М. Белецкий
️️️️
С. Пилипчук
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Давыдов
Замена
А. Говоров
️️️️
В. Булыга
Желтая карточка
В. Булыга
Замена
А. Киселев
️️️️
Н. Никезич
Замена
Р. Григорян
️️️️
В. Корытько
Пенальти не реализован!
Г. Букур
Замена
Г. Букур
️️️️
Н. Жиляев
Замена
М. Нэ
️️️️
А. Сквернюк
Желтая карточка
А. Козлов
Замена
С. Давыдов
️️️️
Д. Горбушин
Желтая карточка
Н. Жиляев
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Вьештица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
20
Роман Войдель
ЛП
5
Сергей Пилипчук
ЛП
23
Алексей Катульский
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Кубань (ЛФЛ)
18
Антон Киселев
ВР
11
Георге Букур
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
34
Алекс
ЦП
18
Алексей Архипов
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
3-3-3-1
98
Будаков
20
Игнатьев
85
Григорьев
14
Рогочий
8
Бугаев
8
Тлисов
34
Козлов
9
Жиляев
23
Сквернюк
9
Горбушин
17
Никезич
4-5-1
1
Городов
33
Сухов
16
Вьештица
21
Катынсус
2
Ндри
10
Корытько
10
Булыга
20
Войдель
23
Катульский
5
Пилипчук
26
Архипов
17
Никезич
18
Киселев
18
Киселев
17
Никезич
9
Жиляев
11
Букур
11
Букур
9
Жиляев
23
Сквернюк
16
Нэ
16
Нэ
23
Сквернюк
9
Горбушин
10
Давыдов
10
Давыдов
9
Горбушин
23
Катульский
18
Архипов
18
Архипов
23
Катульский
5
Пилипчук
13
Белецкий
13
Белецкий
5
Пилипчук
10
Корытько
28
Григорян
28
Григорян
10
Корытько
10
Булыга
20
Говоров
20
Говоров
10
Булыга
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Шинник
34
Алекс
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
Остались в запасе
34
Алекс
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Шинник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
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01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
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