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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Кубань (ЛФЛ)
Урал - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 13 мая 2010
Урал
13.05.2010, четверг, 17:00
Россия. Первый дивизион, 10 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Кубань (ЛФЛ)
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Ойеволе
Замена
Р. Бугаев
️️️️
Р. Калимуллин
Красная карточка
А. Григорьев
Замена
О. Шатов
️️️️
И. Темников
Замена
Д. Горбушин
️️️️
М. Афанасьев
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Новиков
Замена
Г. Букур
️️️️
Н. Никезич
Желтая карточка
А. Новиков
Замена
П. Сикимич
️️️️
И. Горбатенко
Желтая карточка
А. Кацалапов
Желтая карточка
Р. Калимуллин
Замена
М. Афанасьев
️️️️
О. Малюков
Желтая карточка
А. Герк
16'
16'
Желтая карточка
О. Малюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
27
Олег Малюков
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Урал
0
Сергей Армишев
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
27
Олег Шатов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
11
Георге Букур
ЛП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
99
Вадим Янчук
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Помазан
15
Новиков
58
Ойеволе
34
Тумасян
34
Кацалапов
10
Фидлер
11
Темников
8
Герк
36
Скрыльников
23
Горбатенко
0
Малоян
3-3-2-2
98
Будаков
27
Малюков
85
Григорьев
5
Армаш
5
Головатенко
8
Тлисов
15
Жавнерчик
55
Кулик
9
Жиляев
15
Калимуллин
17
Никезич
15
Новиков
70
Сафрониди
70
Сафрониди
15
Новиков
11
Темников
27
Шатов
27
Шатов
11
Темников
58
Ойеволе
30
Асеведо
30
Асеведо
58
Ойеволе
23
Горбатенко
81
Сикимич
81
Сикимич
23
Горбатенко
Афанасьев
9
Горбушин
9
Горбушин
Афанасьев
15
Калимуллин
8
Бугаев
8
Бугаев
15
Калимуллин
17
Никезич
11
Букур
11
Букур
17
Никезич
27
Малюков
77
Афанасьев
77
Афанасьев
27
Малюков
Остались в запасе
Урал
Кубань (ЛФЛ)
0
Сергей Армишев
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
99
Вадим Янчук
ЦФ
85
Богдан Карюкин
ВР
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
Остались в запасе
0
Сергей Армишев
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
99
Вадим Янчук
ЦФ
85
Богдан Карюкин
ВР
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Урал - Кубань (ЛФЛ)
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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