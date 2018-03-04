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Никита Лапин
Статистика
Никита Лапин - статистика
Завершил карьеру
20 мая 1993 (33), Старый Оскол
#9 | Защитник
172 см | 70 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
21
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
0 : 2
04.03.2018
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Авангард
0 : 0
25.11.2017
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Крылья Советов
2 : 0
12.11.2017
Химки
1' - 77'
66'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
0 : 2
08.11.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
1 : 1
04.11.2017
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химки
2 : 1
28.10.2017
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
0 : 1
21.10.2017
Химки
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химки
1 : 1
14.10.2017
Зенит-2
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Енисей
4 : 1
07.10.2017
Химки
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Химки
1 : 0
30.09.2017
Балтика
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Химки
1 : 1
16.09.2017
Тамбов
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Оренбург
5 : 2
10.09.2017
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Химки
0 : 1
06.09.2017
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тюмень
2 : 2
02.09.2017
Химки
1' - 90'
33'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Химки
0 : 1
27.08.2017
Сочи
1' - 90'
71'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
0 : 3
19.08.2017
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Химки
0 : 1
13.08.2017
Волгарь
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
1 : 1
09.08.2017
Авангард
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
2 : 1
05.08.2017
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Химки
0 : 2
30.07.2017
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нижний Новгород
1 : 0
26.07.2017
Химки
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Химки
2 : 0
22.07.2017
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
15.07.2017
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Химки
3 : 0
08.07.2017
Ротор
1' - 90'
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