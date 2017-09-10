Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Химки
Оренбург - Химки: обзор матча 10 сентября 2017
Оренбург
10.09.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
5 : 2
Завершен
Химки
13'
Г. Чиркин
26'
А. Делькин
32'
Д. Андреев
43'
Д. Андреев
88'
А. Делькин
37'
Ф. Дворников (П)
69'
И. Кузьмичев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Химки
Желтая карточка
С. Бреев
90'
+4
Замена
М. Дуриш
️️️️
С. Бегич
88'
ГОЛ! 5:2!
А. Делькин
88'
Желтая карточка
Д. Попович
82'
80'
Замена
Е. Горячев
️️️️
М. Батов
Замена
С. Серченков
️️️️
Х. Мамтов
74'
69'
ГОЛ! 4:2!
И. Кузьмичев
63'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Д. Талалай
Замена
С. Бреев
️️️️
Г. Чиркин
63'
Замена
Д. Попович
️️️️
Р. Воробьев
59'
58'
Желтая карточка
И. Кузьмичев
46'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
И. Беликов
ГОЛ! 4:1!
Д. Андреев
43'
39'
Замена
А. Лисинков
️️️️
А. Шумских
37'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ф. Дворников
ГОЛ! 3:0!
Д. Андреев
32'
ГОЛ! 2:0!
А. Делькин
26'
15'
Желтая карточка
А. Шумских
ГОЛ! 1:0!
Г. Чиркин
13'
5'
Желтая карточка
Д. Талалай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
40
Благо
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Химки
1
Эдуард Байчора
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
26
Иван Беликов
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
84
Андрей Миронов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
17
Евгений Алфёров
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
4-3-1-2
9
Руденко
2
Бегич
3
Удалый
15
Андреев
12
Малых
8
Чиркин
40
Благо
84
Воробьев
18
Попов
90
Делькин
9
Мамтов
2-2-4-1-1
1
Байчора
20
Малания
5
Шумских
9
Лапин
27
Заика
8
Талалай
17
Батов
4
Тюнин
26
Беликов
77
Мостовой
9
Дворников
8
Чиркин
23
Бреев
23
Бреев
8
Чиркин
84
Воробьев
22
Попович
22
Попович
84
Воробьев
9
Мамтов
8
Серченков
8
Серченков
9
Мамтов
2
Бегич
57
Дуриш
57
Дуриш
2
Бегич
17
Батов
45
Горячев
45
Горячев
17
Батов
26
Беликов
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
26
Беликов
5
Шумских
44
Лисинков
44
Лисинков
5
Шумских
8
Талалай
9
Яковлев
9
Яковлев
8
Талалай
Остались в запасе
Оренбург
Химки
84
Андрей Миронов
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Владимир Федотов
34
Андрей Титов
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Евгений Алфёров
ЦП
Остались в запасе
84
Андрей Миронов
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
Остались в запасе
34
Андрей Титов
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Евгений Алфёров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Оренбург - Химки
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург
Химки
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
66
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
66
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+