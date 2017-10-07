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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Химки
Енисей - Химки: обзор матча 07 октября 2017
Енисей
07.10.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
4 : 1
Завершен
Химки
43'
А. Кутьин
52'
А. Козлов
56'
Н. Чичерин
79'
П. Рожков
45+1'
Н. Тюнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Химки
84'
Замена
М. Пичугин
️️️️
М. Яковлев
Замена
А. Малоян
️️️️
В. Камеш
83'
Замена
М. Комков
️️️️
П. Рожков
82'
ГОЛ! 4:1!
П. Рожков
79'
76'
Замена
А. Титов
️️️️
А. Радченко
Желтая карточка
Е. Иванов
74'
74'
Желтая карточка
И. Кузьмичев
73'
Желтая карточка
А. Радченко
Замена
А. Харитонов
️️️️
С. Сердеров
73'
67'
Желтая карточка
А. Лисинков
67'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
Н. Лапин
Замена
А. Исаев
️️️️
А. Кутьин
66'
Желтая карточка
В. Камеш
60'
Желтая карточка
Н. Чичерин
59'
ГОЛ! 3:1!
Н. Чичерин
56'
55'
Замена
М. Петрусев
️️️️
А. Мостовой
ГОЛ! 2:1!
А. Козлов
52'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Н. Тюнин
ГОЛ! 1:0!
А. Кутьин
43'
19'
Желтая карточка
М. Яковлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Максим Руднев
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Химки
35
Дмитрий Зорников
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
45
Максим Пичугин
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
2-2-3-3
47
Филиппов
23
Васильев
4
Чичерин
27
Рожков
15
Фатуллаев
33
Камеш
8
Иванов
14
Семакин
28
Сердеров
32
Козлов
48
Кутьин
3-2-3-1-1
18
Исупов
44
Лисинков
20
Малания
5
Шумских
9
Лапин
27
Заика
4
Тюнин
9
Яковлев
17
Батов
77
Мостовой
27
Радченко
28
Сердеров
83
Харитонов
83
Харитонов
28
Сердеров
48
Кутьин
10
Исаев
10
Исаев
48
Кутьин
27
Рожков
10
Комков
10
Комков
27
Рожков
33
Камеш
0
Малоян
0
Малоян
33
Камеш
9
Яковлев
45
Пичугин
45
Пичугин
9
Яковлев
27
Радченко
34
Титов
34
Титов
27
Радченко
9
Лапин
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
9
Лапин
77
Мостовой
8
Петрусев
8
Петрусев
77
Мостовой
Остались в запасе
Енисей
Химки
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
9
Максим Руднев
ЦФ
79
Руслан Юнусов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
21
Батрадз Кокоев
ОП
35
Дмитрий Зорников
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
Остались в запасе
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
9
Максим Руднев
ЦФ
79
Руслан Юнусов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
Остались в запасе
21
Батрадз Кокоев
ОП
35
Дмитрий Зорников
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Енисей - Химки
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Где смотреть матч:
МАТЧ! НАШ СПОРТ
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