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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Химки
Волгарь - Химки: обзор матча 04 марта 2018
Волгарь
04.03.2018, воскресенье, 11:30
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 2
Завершен
Химки
2'
А. Мостовой
58'
С. Веркашанский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Химки
88'
Желтая карточка
Б. Кокоев
87'
Замена
Е. Данилкин
️️️️
М. Пичугин
Замена
Д. Лесников
️️️️
В. Запрудских
85'
Замена
Т. Букия
️️️️
А. Пустозеров
81'
75'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
С. Веркашанский
Замена
Г. Онугха
️️️️
П. Соломатин
68'
Желтая карточка
П. Соломатин
62'
58'
ГОЛ! 0:2!
С. Веркашанский
Замена
Д. Ящук
️️️️
В. Бабаев
56'
Желтая карточка
О. Шалаев
52'
44'
Желтая карточка
С. Веркашанский
29'
Желтая карточка
М. Алибеков
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Мостовой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
45
Максим Пичугин
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Волгарь
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
91
Данила Ящук
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Химки
1
Денис Книга
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
88
Данил Массуренко
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Терновский
68
Запрудских
13
Иванов
85
Григорьев
21
Бердников
18
Шалаев
4
Пустозеров
11
Болонин
11
Бабаев
31
Соломатин
10
Бабырь
3-1-3-1-2
18
Исупов
44
Лисинков
99
Алибеков
5
Шумских
9
Лапин
9
Веркашанский
8
Талалай
25
Поярков
77
Мостовой
14
Машуков
45
Пичугин
11
Бабаев
91
Ящук
91
Ящук
11
Бабаев
68
Запрудских
17
Лесников
17
Лесников
68
Запрудских
4
Пустозеров
10
Букия
10
Букия
4
Пустозеров
31
Соломатин
7
Онугха
7
Онугха
31
Соломатин
9
Веркашанский
21
Кокоев
21
Кокоев
9
Веркашанский
45
Пичугин
15
Данилкин
15
Данилкин
45
Пичугин
Остались в запасе
Волгарь
Химки
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
69
Данила Козлов
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Ника Пилиев
ЛП
8
Михаил Петрусев
ЛВ
88
Данил Массуренко
ЦФ
1
Денис Книга
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
69
Данила Козлов
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Ника Пилиев
ЛП
Остались в запасе
8
Михаил Петрусев
ЛВ
88
Данил Массуренко
ЦФ
1
Денис Книга
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
Статистика матча Волгарь - Химки
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
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15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
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2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Центральный
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