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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Авангард
Химки - Авангард: обзор матча 09 августа 2017
Химки
09.08.2017, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 1
Завершен
Авангард
47'
И. Кузьмичев
43'
М. Шогенов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Авангард
86'
Замена
Д. Войнов
️️️️
Д. Синяев
84'
Желтая карточка
А. Дашаев
80'
Замена
А. Газданов
️️️️
А. Федчук
80'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
М. Шогенов
Замена
Б. Кокоев
️️️️
И. Кузьмичев
73'
69'
Замена
Р. Минаев
️️️️
И. Петров
Замена
Е. Алфёров
️️️️
И. Беликов
66'
Замена
К. Заика
️️️️
А. Лисинков
55'
Замена
М. Петрусев
️️️️
Ф. Дворников
53'
Желтая карточка
А. Шумских
50'
ГОЛ! 1:1!
И. Кузьмичев
47'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Шогенов
Желтая карточка
Д. Талалай
40'
Желтая карточка
А. Мостовой
32'
32'
Желтая карточка
И. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
26
Иван Беликов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Химки
1
Эдуард Байчора
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
45
Максим Пичугин
ЦФ
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
77
Роман Минаев
ЦФ
3-1-3-1-2
18
Исупов
44
Лисинков
20
Малания
5
Шумских
9
Лапин
8
Талалай
26
Беликов
17
Батов
77
Мостовой
11
Кузьмичев
9
Дворников
3-5-1-1
1
Саутин
25
Концедалов
4
Дашаев
71
Багаев
36
Гурфов
8
Шогенов
21
Войнов
52
Нетфуллин
10
Петров
17
Синяев
10
Федчук
11
Кузьмичев
21
Кокоев
21
Кокоев
11
Кузьмичев
9
Дворников
8
Петрусев
8
Петрусев
9
Дворников
44
Лисинков
27
Заика
27
Заика
44
Лисинков
26
Беликов
17
Алфёров
17
Алфёров
26
Беликов
8
Шогенов
13
Кубышкин
13
Кубышкин
8
Шогенов
10
Федчук
17
Газданов
17
Газданов
10
Федчук
10
Петров
77
Минаев
77
Минаев
10
Петров
Остались в запасе
Химки
Авангард
34
Андрей Титов
ЦФ
45
Максим Пичугин
ЦФ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
1
Эдуард Байчора
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
34
Андрей Титов
ЦФ
45
Максим Пичугин
ЦФ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
1
Эдуард Байчора
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Химки - Авангард
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
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