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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Зенит-2
Химки - Зенит-2: обзор матча 14 октября 2017
Химки
14.10.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 1
Завершен
Зенит-2
6'
И. Кузьмичев
83'
М. Карпов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Зенит-2
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Карпов
Желтая карточка
А. Шумских
82'
79'
Замена
Н. Прудников
️️️️
Н. Андреев
79'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
В. Горулев
Замена
Е. Алфёров
️️️️
А. Радченко
75'
71'
Замена
А. Некрасов
️️️️
А. Панюков
Замена
М. Петрусев
️️️️
М. Батов
71'
Желтая карточка
А. Радченко
66'
Замена
Н. Лапин
️️️️
А. Мостовой
62'
61'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Д. Плетнев
Желтая карточка
А. Лисинков
59'
10'
Желтая карточка
В. Соловейчик
ГОЛ! 1:0!
И. Кузьмичев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
7
Никита Андреев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
81
Владислав Соловейчик
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Химки
35
Дмитрий Зорников
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
97
Алексей Самылин
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
45
Максим Пичугин
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
22
Никита Каккоев
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
3-1-3-1-2
18
Исупов
44
Лисинков
20
Малания
5
Шумских
27
Заика
4
Тюнин
9
Яковлев
17
Батов
77
Мостовой
27
Радченко
11
Кузьмичев
3-4-1-2
23
Бабурин
7
Андреев
58
Зуев
51
Карпов
37
Сиротов
8
Горулев
88
Богаев
81
Соловейчик
10
Плетнев
11
Панюков
39
Запрягаев
17
Батов
8
Петрусев
8
Петрусев
17
Батов
77
Мостовой
9
Лапин
9
Лапин
77
Мостовой
27
Радченко
17
Алфёров
17
Алфёров
27
Радченко
7
Андреев
11
Прудников
11
Прудников
7
Андреев
11
Панюков
78
Некрасов
78
Некрасов
11
Панюков
10
Плетнев
88
Лесовой
88
Лесовой
10
Плетнев
8
Горулев
38
Мусаев
38
Мусаев
8
Горулев
Остались в запасе
Химки
Зенит-2
45
Максим Пичугин
ЦФ
35
Дмитрий Зорников
ВР
21
Батрадз Кокоев
ОП
45
Евгений Горячев
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
34
Андрей Титов
ЦФ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
10
Камран Алиев
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
22
Никита Каккоев
ОП
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
45
Максим Пичугин
ЦФ
35
Дмитрий Зорников
ВР
21
Батрадз Кокоев
ОП
45
Евгений Горячев
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
34
Андрей Титов
ЦФ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
10
Камран Алиев
ЦФ
Остались в запасе
36
Станислав Крапухин
ЦФ
22
Никита Каккоев
ОП
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Химки - Зенит-2
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
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Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
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