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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Тамбов
Химки - Тамбов: обзор матча 16 сентября 2017
Химки
16.09.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 1
Завершен
Тамбов
87'
А. Мостовой
36'
А. Часовских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Тамбов
ГОЛ! 1:1!
А. Мостовой
87'
Замена
М. Алибеков
️️️️
Н. Лапин
75'
Желтая карточка
К. Заика
74'
Замена
А. Радченко
️️️️
Ф. Дворников
71'
69'
Замена
Д. Поярков
️️️️
А. Дутов
Желтая карточка
М. Яковлев
68'
Замена
Е. Алфёров
️️️️
М. Петрусев
66'
65'
Замена
А. Мурнин
️️️️
В. Рыжков
61'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Скворцов
Желтая карточка
Н. Тюнин
57'
Желтая карточка
М. Батов
55'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Титов
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Часовских
25'
Замена
И. Гультяев
️️️️
А. Горбатюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
17
Максим Батов
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Химки
1
Эдуард Байчора
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
26
Иван Беликов
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
45
Максим Пичугин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
77
Абдул Джафар
ЦФ
2-2-2-2-2
18
Исупов
44
Лисинков
20
Малания
27
Заика
9
Лапин
17
Батов
4
Тюнин
77
Мостовой
8
Петрусев
9
Дворников
34
Титов
4-2-2-2
1
Вавилин
55
Шляков
29
Горбатюк
4
Овсиенко
22
Рыбин
66
Дутов
18
Кашчелан
70
Шевчук
28
Рыжков
15
Часовских
92
Скворцов
9
Лапин
99
Алибеков
99
Алибеков
9
Лапин
8
Петрусев
17
Алфёров
17
Алфёров
8
Петрусев
34
Титов
9
Яковлев
9
Яковлев
34
Титов
9
Дворников
27
Радченко
27
Радченко
9
Дворников
29
Горбатюк
35
Гультяев
35
Гультяев
29
Горбатюк
28
Рыжков
27
Мурнин
27
Мурнин
28
Рыжков
66
Дутов
25
Поярков
25
Поярков
66
Дутов
92
Скворцов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
92
Скворцов
Остались в запасе
Химки
Тамбов
45
Евгений Горячев
ЦЗ
26
Иван Беликов
ЦП
45
Максим Пичугин
ЦФ
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Камран Алиев
ЦФ
81
Олег Смирнов
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
7
Олег Чернышов
ПВ
77
Абдул Джафар
ЦФ
Остались в запасе
45
Евгений Горячев
ЦЗ
26
Иван Беликов
ЦП
45
Максим Пичугин
ЦФ
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Камран Алиев
ЦФ
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
7
Олег Чернышов
ПВ
77
Абдул Джафар
ЦФ
Статистика матча Химки - Тамбов
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Новые Химки
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