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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Балтика
Химки - Балтика: обзор матча 30 сентября 2017
Химки
30.09.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
49'
А. Радченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Балтика
Желтая карточка
А. Шумских
90'
+2
Замена
А. Титов
️️️️
А. Радченко
90'
+2
81'
Желтая карточка
А. Шешуков
79'
Желтая карточка
В. Чуперка
Замена
М. Петрусев
️️️️
И. Кузьмичев
79'
Замена
М. Петрусев
️️️️
Н. Лапин
75'
74'
Замена
Д. Шевчук
️️️️
С. Себай
52'
Желтая карточка
В. Каленкович
ГОЛ! 1:0!
А. Радченко
49'
46'
Замена
А. Джалилов
️️️️
В. Свежов
46'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
В. Почивалин
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
Ф. Дворников
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
17
Максим Батов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Химки
35
Дмитрий Зорников
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
45
Максим Пичугин
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
10
Алишер Джалилов
АП
8
Артемий Малеев
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
3-2-2-1-2
18
Исупов
44
Лисинков
20
Малания
5
Шумских
27
Заика
9
Лапин
17
Батов
9
Яковлев
77
Мостовой
27
Радченко
9
Дворников
4-1-3-2
1
Помазан
43
Логашов
3
Джалилов
40
Тимошин
13
Почивалин
7
Шешуков
92
Чуперка
6
Свежов
93
Каленкович
19
Касьян
15
Себай
27
Радченко
34
Титов
34
Титов
27
Радченко
9
Лапин
8
Петрусев
8
Петрусев
9
Лапин
9
Дворников
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
9
Дворников
15
Себай
33
Шевчук
33
Шевчук
15
Себай
6
Свежов
10
Джалилов
10
Джалилов
6
Свежов
13
Почивалин
7
Скопинцев
7
Скопинцев
13
Почивалин
Остались в запасе
Химки
Балтика
21
Батрадз Кокоев
ОП
35
Дмитрий Зорников
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
45
Максим Пичугин
ЦФ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
17
Евгений Алфёров
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
8
Артемий Малеев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
21
Батрадз Кокоев
ОП
35
Дмитрий Зорников
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
45
Максим Пичугин
ЦФ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
17
Евгений Алфёров
ЦП
10
Камран Алиев
ЦФ
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Химки - Балтика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
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