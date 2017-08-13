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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Волгарь
Химки - Волгарь: обзор матча 13 августа 2017
Химки
13.08.2017, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 1
Завершен
Волгарь
64'
А. Болонин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Волгарь
90'
+5
Желтая карточка
В. Бабаев
90'
+3
Желтая карточка
С. Бучнев
90'
Замена
В. Бабаев
️️️️
А. Сутормин
Замена
К. Алиев
️️️️
А. Мостовой
80'
Замена
А. Титов
️️️️
Н. Лапин
77'
Замена
И. Беликов
️️️️
М. Петрусев
70'
66'
Замена
И. Машуков
️️️️
М. Жабкин
65'
Желтая карточка
И. Калинин
64'
ГОЛ! 0:1!
А. Болонин
Желтая карточка
Д. Талалай
63'
Замена
Ф. Дворников
️️️️
М. Батов
63'
59'
Замена
А. Дышеков
️️️️
Т. Букия
53'
Замена
О. Шалаев
️️️️
Р. Газзаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Химки
1
Эдуард Байчора
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
26
Иван Беликов
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
2
Евгений Кирисов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
2-2-3-2-1
18
Исупов
20
Малания
5
Шумских
27
Заика
9
Лапин
8
Талалай
17
Батов
4
Тюнин
77
Мостовой
8
Петрусев
11
Кузьмичев
3-2-3-1-1
71
Бучнев
70
Кабутов
80
Климов
15
Плиев
11
Сутормин
13
Калинин
10
Букия
10
Газзаев
99
Акбашев
11
Болонин
99
Жабкин
9
Лапин
34
Титов
34
Титов
9
Лапин
8
Петрусев
26
Беликов
26
Беликов
8
Петрусев
17
Батов
9
Дворников
9
Дворников
17
Батов
77
Мостовой
10
Алиев
10
Алиев
77
Мостовой
10
Букия
33
Дышеков
33
Дышеков
10
Букия
11
Сутормин
11
Бабаев
11
Бабаев
11
Сутормин
10
Газзаев
18
Шалаев
18
Шалаев
10
Газзаев
99
Жабкин
14
Машуков
14
Машуков
99
Жабкин
Остались в запасе
Химки
Волгарь
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
45
Евгений Горячев
ЦЗ
1
Эдуард Байчора
ВР
17
Евгений Алфёров
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
21
Алексей Бердников
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
45
Евгений Горячев
ЦЗ
1
Эдуард Байчора
ВР
17
Евгений Алфёров
ЦП
Остались в запасе
2
Евгений Кирисов
ЦП
21
Алексей Бердников
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
Статистика матча Химки - Волгарь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
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