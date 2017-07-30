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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Крылья Советов
Химки - Крылья Советов: обзор матча 30 июля 2017
Химки
30.07.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
57'
С. Самодин
61'
Е. Башкиров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Крылья Советов
84'
Замена
С. Корниленко
️️️️
С. Самодин
81'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Д. Кленкин
76'
Замена
Г. Зотов
️️️️
А. Алиев
Замена
Б. Кокоев
️️️️
К. Заика
74'
69'
Замена
С. Мияилович
️️️️
Е. Башкиров
Замена
И. Беликов
️️️️
М. Петрусев
68'
61'
ГОЛ! 0:2!
Е. Башкиров
57'
ГОЛ! 0:1!
С. Самодин
Замена
Е. Алфёров
️️️️
А. Мостовой
56'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
А. Радченко
46'
6'
Желтая карточка
Е. Башкиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Химки
1
Эдуард Байчора
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
26
Иван Беликов
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
45
Максим Пичугин
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Срджан Мияилович
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
2-2-2-2-2
18
Исупов
20
Малания
5
Шумских
27
Заика
9
Лапин
8
Талалай
17
Батов
77
Мостовой
8
Петрусев
27
Радченко
9
Дворников
4-2-2-1-1
14
Конюхов
24
Гоцук
0
Таранов
3
Гаджибеков
33
Ятченко
64
Ланин
44
Башкиров
10
Алиев
4
Кленкин
31
Ткачук
22
Самодин
8
Петрусев
26
Беликов
26
Беликов
8
Петрусев
27
Заика
21
Кокоев
21
Кокоев
27
Заика
27
Радченко
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
27
Радченко
77
Мостовой
17
Алфёров
17
Алфёров
77
Мостовой
10
Алиев
31
Зотов
31
Зотов
10
Алиев
44
Башкиров
22
Мияилович
22
Мияилович
44
Башкиров
4
Кленкин
11
Чочиев
11
Чочиев
4
Кленкин
22
Самодин
12
Корниленко
12
Корниленко
22
Самодин
Остались в запасе
Химки
Крылья Советов
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
45
Максим Пичугин
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Камран Алиев
ЦФ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
5
Вячеслав Зинков
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
45
Максим Пичугин
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Камран Алиев
ЦФ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
5
Вячеслав Зинков
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Химки - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
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