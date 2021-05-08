Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Матео Мусаккио
Статистика
Матео Мусаккио - статистика
Завершил карьеру
26 августа 1990 (36), Росарио
#37 | Защитник
179 см | 72 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
4
0
0
2
0
Милан
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
2 : 0
08.05.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
4 : 3
02.05.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
3 : 0
26.04.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
5 : 2
22.04.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
5 : 3
18.04.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0 : 1
11.04.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2 : 1
03.04.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0 : 1
21.03.2021
Лацио
86' - 90'
87'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3 : 2
12.03.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3 : 1
06.03.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2 : 0
27.02.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 0
20.02.2021
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3 : 1
14.02.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1 : 0
07.02.2021
Кальяри
1' - 82'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1 : 3
31.01.2021
Лацио
37' - 90'
58'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0 : 3
23.01.2021
Аталанта
57' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 2
18.01.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2 : 0
09.01.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1 : 3
06.01.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0 : 2
03.01.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3 : 2
23.12.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
1 : 2
20.12.2020
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2 : 2
16.12.2020
Милан
Был в запасе
Главные новости
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
1
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
2
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+