Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Испания. Примера 2009/2010 Лига Европы 2009/2010