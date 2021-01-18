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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Милан
Кальяри - Милан: обзор матча 18 января 2021
Кальяри
18.01.2021, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 2
Завершен
Милан
7'
З. Ибрагимович (П)
52'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Милан
Желтая карточка
Л. Чеппителли
88'
Желтая карточка
Д. Годин
83'
83'
Замена
А. Конти
️️️️
Б. Диас
Замена
А. Черри
️️️️
Д. Симеоне
80'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Г. Цаппа
80'
74'
Вторая желтая
А. Салемакерс
72'
Замена
С. Мейте
️️️️
С. Тонали
Замена
К. Олива
️️️️
А. Дункан
69'
68'
Желтая карточка
А. Салемакерс
66'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Й. Хеуге
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Г. Перейро
56'
52'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Д. Калабрия
46'
Замена
П. Калюлю
️️️️
С. Кьер
39'
Желтая карточка
А. Романьоли
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
86
Энрико Ди Гесу
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
93
Эмиль Робак
ЦФ
4-4-2
28
Краньо
22
Ликояннис
23
Чеппителли
2
Годин
4
Цаппа
44
Наингголан
26
Перейро
18
Марин
32
Дункан
18
Симеоне
9
Жоао Педро
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
2
Далот
24
Кьер
26
Романьоли
2
Калабрия
16
Тонали
21
Диас
19
Кессье
70
Кастильехо
10
Хеуге
11
Ибрагимович
32
Дункан
28
Олива
28
Олива
32
Дункан
4
Цаппа
30
Паволетти
30
Паволетти
4
Цаппа
26
Перейро
23
Соттиль
23
Соттиль
26
Перейро
18
Симеоне
9
Черри
9
Черри
18
Симеоне
24
Кьер
15
Калюлю
15
Калюлю
24
Кьер
21
Диас
13
Конти
13
Конти
21
Диас
16
Тонали
8
Мейте
8
Мейте
16
Тонали
10
Хеуге
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Хеуге
Остались в запасе
Кальяри
Милан
25
Гульельмо Викарио
ВР
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
10
Маттео Трамони
ЛВ
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Симоне Арести
ВР
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
86
Энрико Ди Гесу
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
93
Эмиль Робак
ЦФ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
10
Маттео Трамони
ЛВ
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Симоне Арести
ВР
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
Остались в запасе
86
Энрико Ди Гесу
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
93
Эмиль Робак
ЦФ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кальяри - Милан
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
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