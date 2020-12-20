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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Милан
Сассуоло - Милан: обзор матча 20 декабря 2020
Сассуоло
20.12.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 2
Завершен
Милан
89'
Д. Берарди
1'
Р. Леау
26'
А. Салемакерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Милан
ГОЛ! 1:2!
Д. Берарди
89'
88'
Желтая карточка
А. Романьоли
86'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Х. Траоре
86'
79'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
71'
Желтая карточка
Д. Калабрия
Желтая карточка
Д. Берарди
65'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Д. Тольян
62'
61'
Желтая карточка
Ф. Кессье
58'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Б. Диас
Замена
Ж. Бога
️️️️
Ф. Джуричич
57'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Рожерио
46'
Замена
Ф. Капуто
️️️️
Г. Дефрель
46'
46'
Замена
Р. Крунич
️️️️
С. Тонали
26'
ГОЛ! 0:2!
А. Салемакерс
Пас отдал
Т. Эрнандес
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Леау
Пас отдал
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
93
Эмиль Робак
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
6
Марлон
67
Феррари
13
Рожерио
22
Тольян
20
Лопес
10
Бурабиа
25
Траоре
31
Джуричич
10
Берарди
92
Дефрель
4-1-3-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
15
Калюлю
26
Романьоли
19
Эрнандес
16
Тонали
20
Чалханоглу
21
Диас
19
Кессье
56
Салемакерс
27
Леау
13
Рожерио
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
13
Рожерио
22
Тольян
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
22
Тольян
25
Траоре
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
25
Траоре
31
Джуричич
13
Бога
13
Бога
31
Джуричич
92
Дефрель
9
Капуто
9
Капуто
92
Дефрель
21
Диас
10
Хеуге
10
Хеуге
21
Диас
20
Чалханоглу
70
Мальдини
70
Мальдини
20
Чалханоглу
16
Тонали
33
Крунич
33
Крунич
16
Тонали
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
Остались в запасе
Сассуоло
Милан
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
93
Эмиль Робак
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
93
Эмиль Робак
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сассуоло - Милан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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