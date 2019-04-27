Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бен Маршалл - статистика

Завершил карьеру
29 марта 1991 (35)
#10 | Полузащитник
183 см | 73 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миллуолл
13
1
0
6
0
Норвич Сити
4
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Миллуолл
0 : 0
27.04.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Астон Вилла
1 : 0
22.04.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Миллуолл
1 : 1
19.04.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
13.04.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Миллуолл
0 : 0
10.04.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
14'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Миллуолл
2 : 0
06.04.2019
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Лидс
3 : 2
30.03.2019
Миллуолл
1' - 90'
55'
74'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
13.03.2019
Миллуолл
1' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Болтон
2 : 1
09.03.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Халл Сити
2 : 1
26.02.2019
Миллуолл
1' - 90'
30'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Миллуолл
1 : 3
23.02.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Дерби Каунти
0 : 1
20.02.2019
Миллуолл
1' - 90'
43'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Миллуолл
0 : 0
12.02.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Суонси
1 : 0
09.02.2019
Миллуолл
1' - 90'
42'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Миллуолл
0 : 0
02.02.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Мидлсбро
1 : 1
19.01.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Брентфорд
1 : 1
01.01.2019
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Норвич Сити
3 : 4
29.12.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Блэкберн
0 : 1
22.12.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
2 : 2
15.12.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
3 : 2
08.12.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Норвич Сити
3 : 1
01.12.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Халл Сити
0 : 0
27.11.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
1 : 4
24.11.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
4 : 3
10.11.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 4
03.11.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Норвич Сити
1 : 0
27.10.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Норвич Сити
1 : 0
15.09.2018
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Норвич Сити
0 : 3
25.08.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Норвич Сити
2 : 0
22.08.2018
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
18.08.2018
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Норвич Сити
3 : 4
11.08.2018
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
04.08.2018
Норвич Сити
1' - 90'
83'
86'
Главные новости
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
1
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
2
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
1
Ташуев: «Я что, жертвоприношение, что ли?»
00:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+