Бен Маршалл - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Маршалл
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 марта 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|73
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Маршалл
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 марта 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|13
|1
|0
|6
|0
|Норвич Сити
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.04.2019
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|19.04.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|13.04.2019
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|10.04.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|14'
|06.04.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|30.03.2019
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|3:2
|Миллуолл (Лондон)
|55' 74'
|13.03.2019
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|61'
|09.03.2019
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|26.02.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|30'
|23.02.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:3
|Престон (Престон)
|20.02.2019
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|43'
|12.02.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|09.02.2019
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|42'
|02.02.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|19.01.2019
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|01.01.2019
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|29.12.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:4
|Дерби Каунти (Дерби)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|15.12.2018
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:2
|Норвич Сити (Норвич)
|08.12.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:2
|Болтон (Болтон)
|01.12.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|27.11.2018
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:4
|Норвич Сити (Норвич)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|4:3
|Миллуолл (Лондон)
|03.11.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:4
|Норвич Сити (Норвич)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:3
|Лидс (Лидс)
|22.08.2018
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Престон (Престон)
|18.08.2018
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|11.08.2018
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:4
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|04.08.2018
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:2
|Норвич Сити (Норвич)
|83' 86'