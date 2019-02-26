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    Бен Маршалл - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Бен
    Фамилия Маршалл
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 марта 1991 (31 год)
    Рост 183
    Вес 73
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 13 1 0 6 0
    Норвич Сити 4 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.04.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.04.2019 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    19.04.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    13.04.2019 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    10.04.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    14'
    06.04.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    30.03.2019 1' -90' Лидс (Лидс) 3:2 Миллуолл (Лондон)
    55' 74'
    13.03.2019 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    61'
    09.03.2019 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    26.02.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    30'
    23.02.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:3 Престон (Престон)
    20.02.2019 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    43'
    12.02.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    09.02.2019 1' -90' Суонси (Суонси) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    42'
    02.02.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    19.01.2019 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    01.01.2019 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    29.12.2018 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:4 Дерби Каунти (Дерби)
    22.12.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    15.12.2018 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:2 Норвич Сити (Норвич)
    08.12.2018 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:2 Болтон (Болтон)
    01.12.2018 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    27.11.2018 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Норвич Сити (Норвич)
    24.11.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:4 Норвич Сити (Норвич)
    10.11.2018 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 4:3 Миллуолл (Лондон)
    03.11.2018 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:4 Норвич Сити (Норвич)
    27.10.2018 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    15.09.2018 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    25.08.2018 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:3 Лидс (Лидс)
    22.08.2018 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:0 Престон (Престон)
    18.08.2018 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    11.08.2018 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:4 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    04.08.2018 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:2 Норвич Сити (Норвич)
    83' 86'
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