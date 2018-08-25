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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Лидс
Норвич Сити - Лидс: обзор матча 25 августа 2018
Норвич Сити
25.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 3
Завершен
Лидс
21'
М. Клих
26'
Э. Алиоски
67'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Лидс
90'
+2
Желтая карточка
Г. Берарди
67'
ГОЛ! 0:3!
П. Эрнандес
Пас отдал
Б. Дуглас
62'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
Желтая карточка
Т. Трибулл
50'
26'
ГОЛ! 0:2!
Э. Алиоски
Пас отдал
К. Руф
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Клих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Луис Томпсон
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
7
Деннис Србени
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
11
Джек Харрисон
ЛВ
35
Конор Шонесси
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
3-1-2-1-2
23
Крул
12
Пинту
4
Хэнли
5
Клозе
28
Трибулл
23
Томпсон
78
Ляйтнер
11
Эрнандес
29
Роудс
20
Пукки
3-3-1-1-1
1
Пикок-Фаррел
30
Дуглас
18
Янссон
12
Эйлинг
28
Берарди
27
Филлипс
7
Алиоски
43
Клих
19
Эрнандес
7
Руф
Остались в запасе
Норвич Сити
Лидс
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
31
Джамал Блэкмэн
ВР
35
Конор Шонесси
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
35
Конор Шонесси
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Норвич Сити - Лидс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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