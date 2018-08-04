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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Норвич Сити
Бирмингем Сити - Норвич Сити: обзор матча 04 августа 2018
Бирмингем Сити
04.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 2
Завершен
Норвич Сити
56'
Ж. Магома
89'
В. Соломон-Отабор
83'
О. Эрнандес
90+3'
О. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Норвич Сити
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
О. Эрнандес
Пас отдал
Д. Србени
Замена
Б. Лубала
️️️️
Ч. Адамс
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
В. Соломон-Отабор
Пас отдал
Л. Юткевич
89'
86'
Желтая карточка
К. МакЛин
86'
Желтая карточка
Б. Маршалл
84'
Желтая карточка
О. Эрнандес
83'
ГОЛ! 1:1!
О. Эрнандес
Пас отдал
Б. Маршалл
75'
Замена
Д. Србени
️️️️
М. Стиперманн
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
Хота
75'
Замена
Ш. Ндойе
️️️️
К. Гарднер
74'
64'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Т. Трибулл
63'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Д. Хасбэнд
ГОЛ! 1:0!
Ж. Магома
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
5
Майкл Моррисон
ВР
27
Коннал Трумен
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бирмингем Сити
40
Джейк Уивер
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
17
Шейх Ндойе
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
3-4-1-1
5
Моррисон
24
Педерсен
2
Колен
6
Дин
8
Кифтенбельд
19
Магома
34
Адамс
8
Гарднер
24
Хота
10
Юткевич
3-1-2-2-2
23
Крул
5
Клозе
3
Хасбэнд
4
Хэнли
28
Трибулл
10
Маршалл
6
Теттей
11
Эрнандес
22
Стиперманн
29
Роудс
20
Пукки
24
Хота
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
24
Хота
8
Гарднер
17
Ндойе
17
Ндойе
8
Гарднер
34
Адамс
15
Лубала
15
Лубала
34
Адамс
3
Хасбэнд
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
3
Хасбэнд
28
Трибулл
23
МакЛин
23
МакЛин
28
Трибулл
22
Стиперманн
7
Србени
7
Србени
22
Стиперманн
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Норвич Сити
40
Джейк Уивер
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
40
Джейк Уивер
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Бирмингем Сити - Норвич Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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