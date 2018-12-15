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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Норвич Сити
Бристоль Сити - Норвич Сити: обзор матча 15 декабря 2018
Бристоль Сити
15.12.2018, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 2
Завершен
Норвич Сити
45'
Ф. Дьедиу
53'
К. О'Доуда
39'
М. Стиперманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Норвич Сити
Желтая карточка
М. Уоткинс
83'
82'
Желтая карточка
Б. Годфри
71'
Желтая карточка
Э. Буэндия
ГОЛ! 2:1!
К. О'Доуда
Пас отдал
М. Пак
53'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
А. Вайманн
45'
41'
Желтая карточка
А. Теттей
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Стиперманн
Пас отдал
Т. Пукки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
27
Мо Эиса
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-3-3
85
Мяенпяя
17
Бэйкер
26
Калас
6
Келли
5
Пизано
8
Браунхилл
47
О'Доуда
7
Пак
35
Патерсон
18
Вайманн
18
Дьедиу
2-2-2-2
23
Крул
4
Годфри
4
Циммерманн
8
Вранчич
6
Теттей
22
Стиперманн
10
Кантвелл
10
Буэндия
20
Пукки
Остались в запасе
Бристоль Сити
Норвич Сити
17
Никлас Элиассон
ЛП
32
Джек Хант
ПЗ
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
27
Мо Эиса
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
11
Онель Эрнандес
ПВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
32
Джек Хант
ПЗ
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
27
Мо Эиса
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
11
Онель Эрнандес
ПВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Бристоль Сити - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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