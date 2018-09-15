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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Мидлсбро
Норвич Сити - Мидлсбро: обзор матча 15 сентября 2018
Норвич Сити
15.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
58'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Мидлсбро
Желтая карточка
Д. Роудс
89'
Желтая карточка
М. Стиперманн
62'
Желтая карточка
М. Ляйтнер
59'
ГОЛ! 1:0!
Т. Пукки
58'
42'
Желтая карточка
А. Клэйтон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
2-2-2-2
23
Крул
4
Циммерманн
5
Клозе
6
Теттей
78
Ляйтнер
22
Стиперманн
11
Эрнандес
10
Буэндия
20
Пукки
3-3-3-1
12
Рэндольф
44
Флинт
4
Айяла
23
Фрай
32
Фрэнд
17
Бешич
5
Шоттон
7
Клэйтон
16
Хаусон
19
Даунинг
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Норвич Сити
Мидлсбро
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
1
Димитриос Константопулос
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Норвич Сити - Мидлсбро
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
1 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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