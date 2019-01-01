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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Норвич Сити
Брентфорд - Норвич Сити: обзор матча 01 января 2019
Брентфорд
01.01.2019, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
22'
Ж. Жанвье
83'
Т. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Норвич Сити
Желтая карточка
О. Уоткинс
90'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
87'
83'
ГОЛ! 1:1!
Т. Клозе
Пас отдал
М. Вранчич
Желтая карточка
Р. Генри
66'
45'
+3
Желтая карточка
Т. Клозе
Желтая карточка
Р. Сойерс
24'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Жанвье
Пас отдал
С. Бенрахма
22'
20'
Желтая карточка
К. Циммерманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
28
Мозес Одубайо
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-2-1-3
25
Бентли
3
Генри
17
Жанвье
15
Конса
3
Дальсгаард
14
Сойерс
15
Мокоджо
7
Каньос
5
Барбе
11
Мопе
10
Бенрахма
3-2-3-1
23
Крул
4
Годфри
5
Клозе
4
Циммерманн
8
Вранчич
6
Теттей
11
Эрнандес
22
Стиперманн
10
Кантвелл
20
Пукки
Остались в запасе
Брентфорд
Норвич Сити
28
Мозес Одубайо
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Брентфорд - Норвич Сити
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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