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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Брентфорд
Норвич Сити - Брентфорд: обзор матча 27 октября 2018
Норвич Сити
27.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
34'
Э. Буэндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Брентфорд
ГОЛ! 1:0!
Э. Буэндия
Пас отдал
Т. Клозе
34'
5'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
7
Деннис Србени
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
28
Мозес Одубайо
ПЗ
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
2-2-2-2
23
Крул
4
Циммерманн
5
Клозе
78
Ляйтнер
6
Теттей
10
Кантвелл
22
Стиперманн
29
Роудс
10
Буэндия
3-3-1-3
25
Бентли
3
Дальсгаард
15
Конса
2
Мефам
14
Сойерс
23
Йеннарис
15
Мокоджо
7
Каньос
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
Остались в запасе
Норвич Сити
Брентфорд
11
Онель Эрнандес
ПВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
28
Мозес Одубайо
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
11
Онель Эрнандес
ПВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Норвич Сити - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
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