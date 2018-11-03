Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити: обзор матча 03 ноября 2018
Шеффилд Уэнсдэй
03.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 4
Завершен
Норвич Сити
51'
Т. Пукки
56'
Э. Буэндия
62'
Т. Пукки
80'
Д. Србени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити
80'
ГОЛ! 0:4!
Д. Србени
Пас отдал
М. Вранчич
Желтая карточка
Л. Жоао
74'
Желтая карточка
А. Нухиу
70'
62'
ГОЛ! 0:3!
Т. Пукки
61'
Желтая карточка
М. Ляйтнер
56'
ГОЛ! 0:2!
Э. Буэндия
51'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Желтая карточка
Б. Беннэн
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
Э. Буэндия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
7
Деннис Србени
ЦФ
4-2-1-2
25
Доусон
3
Рич
36
Пудил
12
Лис
6
Пелюпесси
10
Беннэн
2
Палмер
17
Онома
26
Флетчер
9
Нухиу
2-3-1-2
23
Крул
4
Циммерманн
5
Клозе
8
Вранчич
6
Теттей
78
Ляйтнер
11
Эрнандес
10
Буэндия
20
Пукки
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Норвич Сити
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Норвич Сити
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+