|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|25
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|5:1
|Торпедо (Москва)
|29.10.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:1
|Рубин (Казань)
|16.10.2005
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Рубин (Казань)
|02.10.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Томь (Томск)
|11.09.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Рубин (Казань)
|27.08.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Рубин (Казань)
|21.08.2005
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Рубин (Казань)
|06.08.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:1
|Локомотив (Москва)
|30.07.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|ФК Москва (Москва)
|23.07.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:0
|Рубин (Казань)
|02.07.2005
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Рубин (Казань)
|26.06.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|18.06.2005
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:2
|Рубин (Казань)
|12.06.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|28.05.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:2
|Рубин (Казань)
|21.05.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ахмат (Грозный)
|15.05.2005
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|4:3
|Рубин (Казань)
|30.04.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Динамо (Москва)
|23.04.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.04.2005
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|09.04.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Рубин (Казань)
|02.04.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:1
|Рубин (Казань)
|20.03.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Рубин (Казань)
|13.03.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Рубин (Казань)