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    Дамани Ральф - статистика

    Имя Дамани
    Отчество .
    Фамилия Ральф
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 ноября 1980 (42 года)
    Рост 183
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 25 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2005 1' -90' Рубин (Казань) 5:1 Торпедо (Москва)
    29.10.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:1 Рубин (Казань)
    16.10.2005 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Рубин (Казань)
    02.10.2005 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Томь (Томск)
    11.09.2005 1' -90' Динамо (Москва) 3:1 Рубин (Казань)
    27.08.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Рубин (Казань)
    21.08.2005 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 1:0 Рубин (Казань)
    06.08.2005 1' -90' Рубин (Казань) 3:1 Локомотив (Москва)
    30.07.2005 1' -90' Рубин (Казань) 1:1 ФК Москва (Москва)
    23.07.2005 1' -90' Спартак (Москва) 0:0 Рубин (Казань)
    02.07.2005 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Рубин (Казань)
    26.06.2005 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    18.06.2005 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:2 Рубин (Казань)
    12.06.2005 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 ЦСКА (Москва)
    28.05.2005 1' -90' Томь (Томск) 1:2 Рубин (Казань)
    21.05.2005 1' -90' Рубин (Казань) 1:1 Ахмат (Грозный)
    15.05.2005 1' -90' Алания (Владикавказ) 4:3 Рубин (Казань)
    30.04.2005 1' -90' Рубин (Казань) 2:1 Динамо (Москва)
    23.04.2005 1' -90' Рубин (Казань) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    16.04.2005 1' -90' Рубин (Казань) 2:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    09.04.2005 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Рубин (Казань)
    02.04.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 0:1 Рубин (Казань)
    20.03.2005 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Рубин (Казань)
    13.03.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Рубин (Казань)
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