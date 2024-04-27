Скопинцев назвал сильнейшего дриблера в мире

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев выделил сильнейшего дриблера в мире.

– Вы говорили, что росли на финтах Роналдиньо и Неймара, кто сейчас, по вашему мнению, является самым крутым дриблером в мировом футболе?

– Криштиану Роналду. Его финты и действия можно пересматривать вечно. Думаю, современные исполнители по типу Мбаппе и Неймара тоже изучали его и внедряли эти фишки в свою игру.