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Моцарт
Статистика
Моцарт - статистика
Завершил карьеру
8 ноября 1979 (46)
#24 | Полузащитник
174 см | 70 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Кубок Первого Канала 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Кубок Первого Канала 2007
Кубок УЕФА 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Суперкубок России 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливорно
25
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
4 : 1
16.05.2010
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
1 : 2
09.05.2010
Лацио
1' - 46'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2 : 0
02.05.2010
Ливорно
1' - 80'
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
0 : 2
11.04.2010
Удинезе
1' - 90'
33'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 1
03.04.2010
Ливорно
1' - 90'
14'
Италия. Серия А, 31 тур
Ливорно
1 : 1
28.03.2010
Бари
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
3 : 3
14.03.2010
Рома
51' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
1 : 0
07.03.2010
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1 : 2
28.02.2010
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
2 : 1
21.02.2010
Ливорно
1' - 75'
45'
Италия. Серия А, 24 тур
Ливорно
0 : 1
14.02.2010
Болонья
1' - 78'
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
1 : 1
06.02.2010
Ювентус
1' - 90'
27'
Италия. Серия А, 21 тур
Ливорно
0 : 2
24.01.2010
Наполи
1' - 46'
45'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
3 : 0
16.01.2010
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ливорно
2 : 1
10.01.2010
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4 : 1
06.01.2010
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
3 : 1
20.12.2009
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0 : 1
13.12.2009
Ливорно
90' - 90'
90'
Италия. Серия А, 15 тур
Ливорно
0 : 2
06.12.2009
Кьево
1' - 90'
43'
Италия. Серия А, 13 тур
Ливорно
2 : 1
22.11.2009
Дженоа
1' - 71'
Италия. Серия А, 12 тур
Бари
1 : 0
08.11.2009
Ливорно
68' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
0 : 0
04.10.2009
Ливорно
1' - 19'
Италия. Серия А, 6 тур
Ливорно
0 : 1
26.09.2009
Фиорентина
1' - 86'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 0
19.09.2009
Ливорно
1' - 46'
Италия. Серия А, 3 тур
Ливорно
0 : 0
12.09.2009
Милан
1' - 64'
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