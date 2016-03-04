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    Илья Казаков - статьи

    Имя Илья
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Казаков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 мая 1978 (44 года)
    Рост 178
    Вес 63
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