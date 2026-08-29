Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Илья Казаков - статистика

Рубин Я
13 мая 1978 (48)
#5 | Вратарь
178 см | 63 кг
Россия
Статистика Новости Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Рубин Я
4 : 1
29.08.2026
Дружба
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Нарт
0 : 1
22.08.2026
Рубин Я
67' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кубань
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Кубань
1 : 1
16.05.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо-2
0 : 1
08.05.2026
Кубань
1' - 90'
47'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Алания
0 : 2
25.04.2026
Кубань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Кубань
0 : 0
11.04.2026
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Динамо Киров
4 : 0
05.04.2026
Кубань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Кубань
0 : 1
01.04.2026
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Кубань
1 : 3
21.03.2026
Динамо-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Кубань
3 : 1
14.03.2026
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Кубань
1 : 1
07.03.2026
Алания
Был в запасе
Главные новости
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
00:15
1
Примера. «Барселона» добыла волевую победу над «Севильей» благодаря хет-трику Рафиньи
Вчера, 23:58
Жена Батракова тремя словами отреагировала на разгромное поражение «Галатасарая»
Вчера, 23:49
1
Рафинья повторил достижение Месси и Роналду
Вчера, 23:32
1
ВидеоВинисиус на тренировке схватил за грудки партнера по «Реалу»
Вчера, 23:00
Статистика Батракова в матче «Трабзонспор» – «Галатасарай» (4:0)
Вчера, 22:38
1
Глушаков – о футболисте «Спартака»: «Не могу понять, почему к нему такое отношение»
Вчера, 22:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+