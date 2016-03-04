Кокорина ждали в Бундеслиге. Пеллегрини не устроили условия «Зенита». Дайджест событий дня

Галицкий не считает «Краснодар» успешным клубом

В отличие от многих российских специалистов и болельщиков, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не стал возвеличивать свой клуб и признал его середняком. «Мы еще ничего не выиграли, ничего не добились, на третьем-пятом местах находимся в лучшем случае, середняки. А в футболе, как известно, есть только одно место – первое», – заявил Галицкий. Кстати, завтра в РФПЛ состоится очень интересный матч, в котором как раз поучаствует «Краснодар» – у себя на поле он примет «Зенит».

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Матч России и Сербии может состояться в Монако

Места проведения товарищеских матчей сборной России уже практически определены. В марте наша команда сыграет с литовцами (26-го числа на «Открытие Арене» в Москве) и французами (29-го числа на «Стад де Франс» в Париже). В июне же предстоят еще две игры – 1-го числа с Чехией в Инсбруке, а через четыре дня – с Сербией в Монако. Договоренность о проведении этих матчей пока предварительная, но пройдут они точно за пределами России.

Кокорина хотели купить дортмундская «Боруссия» и «Вольфсбург»

Список клубов, желавших приобрести новоиспеченного форварда «Зенита» Александра Кокорина, растет едва ли не с каждым днем. По словам бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова, нападающего активно просматривали в бундеслиге. «Кокорина хотел не только «Зенит». Им всерьез интересовался «Вольфсбург», предлагая 12 миллионов евро. Но «Динамо» тогда только вернуло его из «Анжи» за 18. Дортмундская «Боруссия» видела его кандидатом на замену Левандовски, но на каком-то этапе не срослось, а жаль», – рассказал Казаков.

Десять трансферных попаданий и промахов «Зенита»

Пеллегрини нужен долгосрочный контракт с «Зенитом»

Нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини отказался работать в «Зените» по двухлетнему контракту с зарплатой 3,5 миллиона евро в год. Чилиец ждет большего доверия к своей кандидатуре со стороны руководства «сине-бело-голубых» и рассчитывает на более долгосрочное соглашение. Уход из «Сити» – дело решенное, поэтому Пеллегрини активно подыскивает себе новый клуб. Ради этого он уже отказался от поста главного тренера сборной Чили.

Инфантино подтвердил стремление вывести 40 команд на чемпионат мира

Новый президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о планируемых им реформах, а именно – об увеличении числа участников мирового футбольного первенства. «40 сборных — это всего 19% от общего числа членов ФИФА, не так уж много по сравнению с континентальными чемпионатами, где участвуют от 30 до 100% сборных. Мы даем возможность еще восьми сборным попасть в финальный турнир, а еще гораздо большему количеству стран – мечту о попадании на чемпионат. Поэтому и отношение к отборочному турниру будет более солидным», – уверен Инфантино.

Прядкин ответил на вопрос об отмене лимита на легионеров

И вряд ли кого-то порадовал. «Лимит «6+5» – оптимальный вариант, – заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин. – Как только у нас появятся игроки, способные конкурировать с европейскими футболистами, от него вовсе можно будет отказаться». В комментариях к новости на нашем сайте уже предположили, что при таких условиях лимит будет существовать вечно. И вряд ли люди так уж далеки от истины.

7 огненных матчей РФПЛ весной

Два футболиста сборной СССР могут попасть в сборную чемпионатов Европы всех времен

УЕФА проводит специальное голосование среди болельщиков с целью определить состав символической сборной за всю историю чемпионатов Европы. В число игроков вошли два футболиста сборной СССР – вратарь Лев Яшин и нападающий Валентин Иванов. Полный список кандидатов доступен на официальном сайте организации.

Видеотехнологии будут применены в финалах еврокубков нынешнего сезона

В двух решающих матчах обоих евротурниров УЕФА применит технологию автоматического определения взятия ворот. Таким образом, видеотехнологии будут внедрены в игру при проведении финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего розыгрыша. Ранее стало известно, что эту систему будут использовать во всех матчах плей-офф ЛЧ в следующем сезоне.