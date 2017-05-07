Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джермейн Бэкфорд - статистика

Завершил карьеру
9 декабря 1983 (42)
#10 | Нападающий
188 см | 82 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Престон
17
2
1
0
2
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
07.05.2017
Престон
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ньюкасл
4 : 1
24.04.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Престон
1 : 3
17.04.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
14.04.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Лидс
3 : 0
08.04.2017
Престон
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Престон
5 : 0
04.04.2017
Бристоль Сити
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Престон
1 : 1
01.04.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Блэкберн
2 : 2
18.03.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Престон
2 : 1
25.02.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
18.02.2017
Престон
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Престон
2 : 1
14.02.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Престон
4 : 2
11.02.2017
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Барнсли
0 : 0
04.02.2017
Престон
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Кардифф
2 : 0
31.01.2017
Престон
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Престон
1 : 1
28.01.2017
Ипсвич Таун
65' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Астон Вилла
2 : 2
21.01.2017
Престон
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Престон
1 : 4
26.12.2016
Лидс
66' - 69'
69'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
03.12.2016
Престон
45' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
1 : 3
05.11.2016
Престон
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 2
29.10.2016
Ньюкасл
72' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
27.08.2016
Престон
1' - 14'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
20.08.2016
Престон
1' - 73'
21'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Престон
0 : 1
16.08.2016
Дерби Каунти
1' - 78'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Престон
1 : 2
13.08.2016
Фулхэм
67' - 90'
71'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Рединг
1 : 0
06.08.2016
Престон
1' - 90'
Главные новости
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
2
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
2
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
3
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+