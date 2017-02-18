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    Джермейн Бэкфорд - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Джермейн
    Фамилия Бэкфорд
    Команда Престон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 декабря 1983 (39 лет)
    Рост 188
    Вес 82
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 17 2 1 0 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2017 66' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Престон (Престон)
    24.04.2017 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 4:1 Престон (Престон)
    17.04.2017 Был в запасе Престон (Престон) 1:3 Норвич Сити (Норвич)
    14.04.2017 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 3:2 Престон (Престон)
    08.04.2017 72' -90' Лидс (Лидс) 3:0 Престон (Престон)
    04.04.2017 78' -90' Престон (Престон) 5:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    01.04.2017 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.03.2017 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Престон (Престон)
    25.02.2017 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    18.02.2017 63' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:0 Престон (Престон)
    14.02.2017 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    11.02.2017 Был в запасе Престон (Престон) 4:2 Брентфорд (Лондон)
    04.02.2017 72' -90' Барнсли (Барнсли) 0:0 Престон (Престон)
    31.01.2017 45' -90' Кардифф (Кардифф) 2:0 Престон (Престон)
    28.01.2017 65' -90' Престон (Престон) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    21.01.2017 78' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:2 Престон (Престон)
    26.12.2016 66' -69' Престон (Престон) 1:4 Лидс (Лидс)
    69'
    03.12.2016 45' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Престон (Престон)
    90'
    05.11.2016 89' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:3 Престон (Престон)
    29.10.2016 72' -90' Престон (Престон) 1:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    90'
    27.08.2016 1' -14' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Престон (Престон)
    20.08.2016 1' -73' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Престон (Престон)
    21'
    16.08.2016 1' -78' Престон (Престон) 0:1 Дерби Каунти (Дерби)
    13.08.2016 67' -90' Престон (Престон) 1:2 Фулхэм (Лондон)
    71'
    06.08.2016 1' -90' Рединг (Рединг) 1:0 Престон (Престон)
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