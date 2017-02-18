Джермейн Бэкфорд - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Джермейн
|Фамилия
|Бэкфорд
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Джермейн
|Фамилия
|Бэкфорд
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|17
|2
|1
|0
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2017
|66' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Престон (Престон)
|24.04.2017
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|4:1
|Престон (Престон)
|17.04.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:3
|Норвич Сити (Норвич)
|14.04.2017
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:2
|Престон (Престон)
|08.04.2017
|72' -90'
|Лидс (Лидс)
|3:0
|Престон (Престон)
|04.04.2017
|78' -90'
|Престон (Престон)
|5:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|01.04.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.03.2017
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Престон (Престон)
|25.02.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|18.02.2017
|63' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Престон (Престон)
|14.02.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|11.02.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|4:2
|Брентфорд (Лондон)
|04.02.2017
|72' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|0:0
|Престон (Престон)
|31.01.2017
|45' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:0
|Престон (Престон)
|28.01.2017
|65' -90'
|Престон (Престон)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|21.01.2017
|78' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:2
|Престон (Престон)
|26.12.2016
|66' -69'
|Престон (Престон)
|1:4
|Лидс (Лидс)
|69'
|03.12.2016
|45' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:1
|Престон (Престон)
|90'
|05.11.2016
|89' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:3
|Престон (Престон)
|29.10.2016
|72' -90'
|Престон (Престон)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|90'
|27.08.2016
|1' -14'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Престон (Престон)
|20.08.2016
|1' -73'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Престон (Престон)
|21'
|16.08.2016
|1' -78'
|Престон (Престон)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|13.08.2016
|67' -90'
|Престон (Престон)
|1:2
|Фулхэм (Лондон)
|71'
|06.08.2016
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Престон (Престон)