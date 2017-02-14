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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бирмингем Сити
Престон - Бирмингем Сити: обзор матча 14 февраля 2017
Престон
14.02.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
8'
К. Робинсон
78'
Д. Хагилл
47'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Бирмингем Сити
Замена
С. Макиенок
️️️️
Д. Хагилл
90'
89'
Замена
Д. Синклэйр
️️️️
С. Глисон
Замена
С. Мэй
️️️️
Э. МакГиди
85'
83'
Замена
Г. Стюарт
️️️️
Ш. Кейта
80'
Вторая желтая
К. Гарднер
ГОЛ! 2:1!
Д. Хагилл
78'
58'
Желтая карточка
Ч. Адамс
56'
Желтая карточка
К. Гарднер
Желтая карточка
К. Робинсон
52'
47'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Адамс
45'
Желтая карточка
К. Фрей
Желтая карточка
Б. Пирсон
45'
45'
Замена
Д. Когли
️️️️
К. Фрей
40'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
ГОЛ! 1:0!
К. Робинсон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЛП
34
Чарли Адамс
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
11
Керим Фрей
АП
8
Майкел Кифтенбельд
ПП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
3-3-1-2
12
Максвелл
8
Каннингэм
5
Кларк
23
Хантингтон
8
Брауне
4
Пирсон
7
Хорган
46
МакГиди
47
Робинсон
9
Хагилл
2-4-1-2
29
Кушчак
17
Гроундс
33
Кейта
8
Кифтенбельд
34
Адамс
25
Глисон
8
Гарднер
11
Фрей
10
Нсуе
10
Юткевич
9
Хагилл
24
Макиенок
24
Макиенок
9
Хагилл
46
МакГиди
24
Мэй
24
Мэй
46
МакГиди
11
Фрей
2
Когли
2
Когли
11
Фрей
25
Глисон
24
Синклэйр
24
Синклэйр
25
Глисон
33
Кейта
21
Стюарт
21
Стюарт
33
Кейта
Остались в запасе
Престон
Бирмингем Сити
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
27
Кори О'Киффи
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Остались в запасе
27
Кори О'Киффи
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Престон - Бирмингем Сити
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
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Престон
1 : 1
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Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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