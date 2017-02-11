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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Брентфорд
Престон - Брентфорд: обзор матча 11 февраля 2017
Престон
11.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
4 : 2
Завершен
Брентфорд
18'
Э. МакГиди
52'
К. Робинсон
76'
Э. МакГиди
77'
Д. Хорган
12'
Т. Филд
89'
М. Колен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Брентфорд
89'
ГОЛ! 4:2!
М. Колен
Замена
С. Мэй
️️️️
Э. МакГиди
87'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Д. Хорган
82'
ГОЛ! 4:1!
Д. Хорган
77'
76'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
Н. Йеннарис
76'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Д. МакИкран
ГОЛ! 3:1!
Э. МакГиди
76'
57'
Желтая карточка
Д. МакИкран
56'
Замена
С. Каньос
️️️️
Ф. Джозефзун
ГОЛ! 2:1!
К. Робинсон
52'
29'
Желтая карточка
М. Колен
ГОЛ! 1:1!
Э. МакГиди
18'
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Филд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
16
Джошуа МакИкран
ЛП
18
Райан Вудс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
23
Николас Йеннарис
ПП
24
Хота
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
3-3-1-2
12
Максвелл
23
Хантингтон
5
Кларк
8
Каннингэм
8
Брауне
4
Пирсон
7
Хорган
46
МакГиди
47
Робинсон
9
Хагилл
3-5-2
25
Бентли
2
Колен
6
Дин
6
Бьелланд
23
Йеннарис
39
Филд
18
Вудс
26
Вибе
16
МакИкран
8
Джозефзун
24
Хота
7
Хорган
14
Джонсон
14
Джонсон
7
Хорган
46
МакГиди
24
Мэй
24
Мэй
46
МакГиди
8
Джозефзун
7
Каньос
7
Каньос
8
Джозефзун
23
Йеннарис
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
23
Йеннарис
16
МакИкран
14
Сойерс
14
Сойерс
16
МакИкран
Остались в запасе
Престон
Брентфорд
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
24
Симон Макиенок
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
24
Симон Макиенок
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Престон - Брентфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
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